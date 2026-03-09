Algab konkurss maksu- ja tolliameti peadirektori ametisse

Riigikantselei teatas, et lähiaastail on peadirektori peamised ülesanded:

- täiustada kaasaegsed maksukogumise lahendusi,

- kindlustada aus konkurents ja kestlik maksubaas ning suurendada maksutahet ja tollikuulekust,

- tagada, et organisatsiooni teeninduse ja järelevalve funktsioonid oleksid tasakaalus,

- luua ja hoida usalduslikke suhteid maksumaksjate, partnerite ning ettevõtlusringkondadega.

Kandideerimistaotluse esitamise tähtaeg on 25. märtsil.

Maksuamet ja tolliamet ühendati 2004. aastal ühisametiks ning alates sellest on selle juhiks olnud Aivar Rehe, Enriko Aav, Marek Helm, Valdur Laid, Madis Jääger ning praegu ametis olev Raigo Uukkivi.