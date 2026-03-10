Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust

180 MW võimsusega andmekeskuse linnak oleks ettevõtte teatel Eesti suurim elektritarbija ja looks üle 150 uue töökoha, kirjutab Lääne Elu.

"Soovime luua tingimused selleks, et Eestisse tekiks vajalik taristu tehisaru rakendamiseks," märkis ettevõtte juht Priit Lepasepp, lisades, et Risti asukoht võimaldab siduda kohaliku taastuvenergia tootmise ja suuremahulise elektritarbimise.

Andmekeskuse kompleks koosneb kuuest andmetöötluseks mõeldud hoonest, mis paiknevad 36 hektari suurusel maa-alal. Elektrivarustus tagatakse kohaliku taastuvenergiaga ja ühendusega Eleringi põhivõrku. Võrguühenduseks kasutatakse sama alajaama, kuhu on ühendatud Risti päikesepark, mis alustab tööd 2026. aasta keskpaigas.

Sunly Ristile kavandatav kompleks Autor/allikas: Sunly

Planeeritav andmekeskus on unikaalne, sest Eestis ei ole praegu ühtegi treenimiseks sobilikku keskust. Lepasepa sõnul on kavandatava kompleksi eeldatav elektritarbimine viiekordne võrreldes praeguse Eesti suurima elektritarbija Estonian Celliga.

Sunly vastutab kogu arendusprotsessi eest, taotleb vajalikud load ja tagab elektrivarustuse. Detailplaneeringu taotlus esitati Lääne-Nigula vallavalitsusele tänavu 18. veebruaril.

Lääne-Nigula valla hinnangul kestab planeeringu menetlus alates algatamisest kuni kaheksa kuud, misjärel pärast võrguliitumist ja detailplaneeringu kehtestamist hakkab Sunly järjest vastavalt klientide ootustele rajama andmekeskuste hooneid.

Sunly on 2019. aastal asutatud taastuvenergiaettevõte, mis keskendub hübriidsete taastuvenergiaparkide arendamisele, ehitamisele ning käitamisele Baltikumis ning Poolas. Ettevõttel on 2026. aasta lõpuks 1 GW töötavaid varasid, mis teeb sellest ühe kiiremini kasvavaid energiaettevõtteid regioonis.