Suvel alustab Ristil tööd Baltimaade suurim päikesepark

Läänemaal Ristil alustab suvel tööd Baltimaade suurim, enam kui 120 miljonit eurot maksev Sunly päikesepark ning järgmisel aastal tuleb pargi kõrvale umbes sama palju maksev akupark. Viimastel aastatel on Eestis olnud päikeseenergia buum ja see tähendab, et uute paneelide tasuvust tuleb üha hoolikamalt arvutada.

Risti päikesepargi 250 hektari suurusele maa-alale tuleb 350 000 päikesepaneeli. Nende kohale vedamiseks tuli tellida mitutuhat rekkasõitu.

Paneele hakati paigaldama veidi vähem kui aasta aega tagasi ning praeguseks on paigaldatud umbes 40 protsenti paneelidest. Kõik peaksid saama paigaldatud augustiks.

244-megavatise võimsusega päikesepark võimaldaks katta 55 000 majapidamise aastase tarbimise. Kuid toota ei saa ühtlaselt kogu aeg. Talvekuud annavad viis protsenti kogu aasta toodangust.

Sunly hinnangul on 120 miljonit eurot maksev päikesepark on tasuv, kui õnnestub sihtida hommikust ja õhtust tarbimise tippaega.

Et rohkem päikest kätte saada on pargis olevad paneelid liikuvad. Hommikul alustavad ühel pool ja õhtul lõpetavad teisel pool.

"Väga palju päikeseparke Baltikumis on ehitatud lõunasuunalisena. Seal on nad ehitatud juhitavatena. Ehk siis ta jälgib päikest idast läände, üle päeva. Selle tagajärjel toodangu protsent suureneb kõvasti," rääkis Sunly juht Priit Lepasepp.

Päikesepargi kõrvale tuleb ka akupark, mis valmib järgmisel aastal ja võib tänase teadmise järgi maksta samuti 120 miljonit eurot.

Nii päikese- kui ka akupark tuleb riikliku toetuseta.

"See park on suuteline kogu oma võimsuse nelja tunni toodangu akusse ja pakkuma seda võrku siis, kui tarbijatel on kõige rohkem vaja. Kui vaadata hinnakõveraid, siis hommikused ja õhtused tipuajad, kui tarbijad tarbivad kõige rohkem, siis on ka elektri hind kõige kõrgem," märkis Lepasepp.

Eestis on viimastel aastatel olnud tõeline päikeseenergia buum. Eleringi andmed näitavad, et aastal 2019 oli võrku ühendatud 42 megavati ulatuses päikesepaneele. Praeguseks on võrgus enam kui 1200 megavatti päikesevõimsust. Risti park lisab siia veel suure tüki otsa. Rahulikul suvepäeval võib päikeseenergia katta kogu Eesti tarbimise.

TTÜ elektroenergeetika instituudi direktor Ivo Palu nentis, et uusi suuri päikeseparke ei pruugi enam juurde tulla.

"Ilmselgelt me oleme tipus. Nüüd on küsimus, kas me jäämegi selle juurde, kus me oleme või tuleb päikest juurde. Ma ise arvan, et päikest tuleb kindlasti juurde. Neid tuleb kodudesse, neid tuleb nullenergia majade juurde, kus on see kohustuslik. Küsimus on, et kas me neid väga suuri päikeseparke enam näeme, kui nad ei leia just suuri partnereid, keda endaga kaasa võtta," lausus Palu.

Ka Sunly otsib Risti pargi kõrvale tööstust, kellele müüa elektrit otse ja võrgutasuta.