Soome ja Rootsi vahelist elektrikaablit tabas rike

Soome riiklik elektrivõrgu haldaja Fingrid teatas teisipäeval, et riiki Rootsiga ühendavat elektrikaablit Fenno Skan 2 tabas tehniline rike.

Fingridi teatel tekkis tehniline rike kell 7.13, selle põhjus on väljaselgitamisel. Fenno Skan 2 on oluline kaabel elektriühenduse tagamiseks kahe riigi vahel.

800 MW võimusega Fenno Skan 2 kulgeb Fenno Skan 1 kaabliga paralleelselt. Kaablid on Soome jaoks olulised, eriti külmadel talvepäevadel.