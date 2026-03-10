X!

Prokuratuur leidis Tallinna pingihangetest rikkumisi, aga lõpetas menetluse

Eesti
Pingihanke tulemusel tekkisid tänavapingid Tallinna kesklinnas suhteliselt arusaamatutesse kohtadesse
Pingihanke tulemusel tekkisid tänavapingid Tallinna kesklinnas suhteliselt arusaamatutesse kohtadesse Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Prokuratuuri kinnitusel tegid ametnikud Tallinnas välipinke hankides mitu viga, kuid kuna üht keskset kuriteokoosseisu elementi ei olnud, otsustati kriminaalmenetlus lõpetada, kirjutab Äripäev.

Keskkriminaalpolitsei alustas mullu juuli alguses kriminaalmenetlust, et kontrollida, kas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti välipinkide hankes võidi rikkuda hankereegleid. Politsei poole pöördus Tallinna sisekontroll, kes oli keskkonna- ja kommunaalameti pinkide ja välikäimlate hankeid uurides leidnud, et ametil ei ole lepingutest piisavat ülevaadet ning linnamööbli hankes olid toodete kirjeldused koostatud konkreetsete ettevõtete müüdavate toodete alusel.

Politsei viis uurimise lõpule eelmise aasta detsembris ning saatis materjalid prokuratuuri, kus otsustati nüüd tahtluse puudumise tõttu menetlus lõpetada, kirjutas Äripäev teisipäeval.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude vanemprokurör Kaido Tuulemäe kirjeldas Äripäevale, et kogutud tõenditest nähtus, et kuigi riigihanke tehnilise kirjelduse nõudeid rikuti, ei olnud veenvaid tõendeid, et rikkumise eesmärk oli mõnda hankes osalejat eelistada. See on aga üks keskseid kuriteokoosseisu elemente.

Küll aga tõi ta esile, et hangete korraldamise protsessis esines mitu korralduslikku ebatäpsust.

"Kogutud tõendid näitasid, et juhised ja rollijaotus ei olnud alati selged ning varasem praktika võis otsuste tegemist suunata eksitavalt. Selline olukord võis kaasa tuua ka tahtmatuid vigu, mida ei saa küll kriminaalmenetluses parandada, kuid vajaks edaspidiselt paremaid kontrollmehhanisme," lisas Tuulemäe.

Linnamööbli hange, mis puudutas näiteks pinke, toole ja prügikaste, korraldati eelmise aasta alguses eeldatava maksumusega 5,6 miljonit eurot, kuid sisekontrolli hinnangul olid toodete tehnilised kirjeldused üles ehitatud konkreetsete ettevõtete müüdavate toodete näitajatele ehk samaväärseid tooteid oli kellelgi teisel praktiliselt võimatu pakkuda.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:24

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös

11:23

Soome kaitsepolitsei: Venemaa tegevus suurendab õnnetuste ohtu Läänemerel

11:11

Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

11:00

KUULA | "Võimla": kas Rikberg läks mängijatest rääkimisega üle piiri? Uuendatud

10:49

Keskerakond ja Isamaa tahavad kütuste aktsiisitõusu ära jätta

10:46

Loomaarst: kasside karvavahetust aitab leevendada regulaarne kammimine

10:37

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

10:26

Prokuratuur leidis Tallinna pingihangetest rikkumisi, aga lõpetas menetluse

10:07

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:03

Jälgimistehnoloogia odavus seljatab sotsiaaleetilised kitsaskohad

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

09.03

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

08:02

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

09.03

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

09.03

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

09.03

Sõja 1475. päev. Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

07:56

Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust Uuendatud

09.03

Türgi teatas teise Iraani ballistilise raketi allatulistamisest

09.03

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

09.03

Halduskohus: täpse seaduseta ei tohi riik pangakontot näha küsida

09.03

Politico: liikmesriigid pole rahul von der Leyeni välispoliitilise tegevusega

ilmateade

loe: sport

11:11

Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

11:00

KUULA | "Võimla": kas Rikberg läks mängijatest rääkimisega üle piiri? Uuendatud

10:37

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

09:44

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

loe: kultuur

09.03

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

09.03

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

09.03

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

09.03

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

loe: eeter

10:46

Loomaarst: kasside karvavahetust aitab leevendada regulaarne kammimine

09:37

Trenniköögis kokkade olümpiaks valmistuv tippkokk: pinge on tohutu

08:44

Saja-aastane Pärnu apteek järgib Eesti esimese naisproviisori nõuandeid

09.03

Kaisa Ling: naudin läbi huumori roppudest ja hirmsatest asjadest rääkimist

Raadiouudised

09:30

Raadiouudised (10.03.2026 09:00:00)

09.03

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

09.03

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

09.03

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

09.03

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

09.03

Raadiouudised (09.03.2026 15:00:00)

09.03

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

09.03

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

09.03

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

09.03

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo