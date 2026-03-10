Prokuratuur leidis Tallinna pingihangetest rikkumisi, aga lõpetas menetluse

Keskkriminaalpolitsei alustas mullu juuli alguses kriminaalmenetlust, et kontrollida, kas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti välipinkide hankes võidi rikkuda hankereegleid. Politsei poole pöördus Tallinna sisekontroll, kes oli keskkonna- ja kommunaalameti pinkide ja välikäimlate hankeid uurides leidnud, et ametil ei ole lepingutest piisavat ülevaadet ning linnamööbli hankes olid toodete kirjeldused koostatud konkreetsete ettevõtete müüdavate toodete alusel.

Politsei viis uurimise lõpule eelmise aasta detsembris ning saatis materjalid prokuratuuri, kus otsustati nüüd tahtluse puudumise tõttu menetlus lõpetada, kirjutas Äripäev teisipäeval.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude vanemprokurör Kaido Tuulemäe kirjeldas Äripäevale, et kogutud tõenditest nähtus, et kuigi riigihanke tehnilise kirjelduse nõudeid rikuti, ei olnud veenvaid tõendeid, et rikkumise eesmärk oli mõnda hankes osalejat eelistada. See on aga üks keskseid kuriteokoosseisu elemente.

Küll aga tõi ta esile, et hangete korraldamise protsessis esines mitu korralduslikku ebatäpsust.

"Kogutud tõendid näitasid, et juhised ja rollijaotus ei olnud alati selged ning varasem praktika võis otsuste tegemist suunata eksitavalt. Selline olukord võis kaasa tuua ka tahtmatuid vigu, mida ei saa küll kriminaalmenetluses parandada, kuid vajaks edaspidiselt paremaid kontrollmehhanisme," lisas Tuulemäe.

Linnamööbli hange, mis puudutas näiteks pinke, toole ja prügikaste, korraldati eelmise aasta alguses eeldatava maksumusega 5,6 miljonit eurot, kuid sisekontrolli hinnangul olid toodete tehnilised kirjeldused üles ehitatud konkreetsete ettevõtete müüdavate toodete näitajatele ehk samaväärseid tooteid oli kellelgi teisel praktiliselt võimatu pakkuda.