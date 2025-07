Kriminaalpolitsei hakkas uurima Tallinna välipinkide hanget

Keskkriminaalpolitsei alustas kriminaalmenetluse Tallinna välipinkide hankes asjus; varem oli Tallinna sisekontroll leidnud, et hange võis olla konkreetsetele tootjatele sihitud.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Janno Reinkort ütles, et keskkriminaalpolitsei alustas juuli alguses kriminaalmenetlust, et kontrollida, kas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti välipinkide hankes võidi rikkuda hankereegleid.

"Kellelegi kahtlustust esitatud ei ole. Praegu kogutakse asjaolude selgitamiseks tõendeid, pärast mida saab hinnata, kas kuriteokahtlus on põhjendatud või mitte," ütles Reinkort.

Kriminaalmenetlust juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.

Tallinna sisekontroll leidis keskkonna- ja kommunaalameti pinkide ja välikäimlate hankeid uurides, et ametil ei ole lepingutest piisavat ülevaadet ning linnamööbli hankes olid toodete kirjeldused koostatud konkreetsete ettevõtete müüdavate toodete alusel.

Linnamööbli hange, mis puudutas näiteks pinke, toole ja prügikaste, korraldati selle aasta alguses eeldatava maksumusega 5,6 miljonit eurot, kuid sisekontrolli hinnangul olid toodete tehnilised kirjeldused üles ehitatud konkreetsete ettevõtete müüdavate toodete näitajatele ehk samaväärseid tooteid oli kellelgi teisel praktiliselt võimatu pakkuda.

"Mõõdud millimeetri täpsusega, täpsed värvikoodid, disainis viidatud konkreetsete ettevõtete tootefotodele ja joonistele," kirjeldas sisekontrolör Kaur Siruli.

Tema sõnul on kohati piiratud konkurentsi ning koheldud pakkujaid ebavõrdselt, millest tulenevalt on oht, et raha pole kasutatud säästlikult. Ka ei ole sisekontrolli hinnangul tagatud kõigi hankemenetluste läbipaistvust ning kontrollitavust.

"Hange oli jaotatud viieks osaks, neist suurima, 3,3 miljonit eurot, võitis Extery OÜ, kes oli ka hanke esimese osa ainus pakkuja. Seega puudus turuhinna võrdlus ning leping võis kujuneda turuhinnast kallimaks. Suuruselt teise hanke osa võitis osaühing Dambis Eesti (leping 1,7 miljonit eurot)," tõi sisekontrolli memo välja.

16. juuni seisuga oli raamlepingute alusel tehtud viis tellimust kokku 915 000 euro eest, suurim neist Extery OÜ-lt hinnaga 669 000 eurot.