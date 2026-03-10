Tallinn tahab uuenduskuuri läbivat jõuluturgu kauem lahti hoida

Tallinna kesklinna linnaosa valitsus kuulutas välja hanke selle aasta jõuluturu korraldamiseks. Seekord soovitakse Raekoja platsile tuua müügilettide kõrvale ka tegevusmajad ning hoida turgu kauem lahti.

Erinevalt varasematest aastatest ei keskendu tänavune turg ainult prae ja glögi müügile. Raekoja platsile lisanduvad uued tegevusmajad, kus otsest müügitegevust ei toimu.

Kesklinna linnaosa vanema Nikita Groznovi sõnul on muudatuse eesmärk pakkuda linlastele ja turistidele ostlemise kõrval ka muud tegevust.

"Minu visioon ja unistus on see, et vähemalt üks majake oleks pühendatud millelegi huvitavale, mingi kultuurne tegevus. See on kontseptuaalne visioon ja me hetkel töötame selle nimel," rääkis Groznov.

Teise uuendusena jääb jõuluturg avatuks tavapärasest kauem. Varem pakkisid kaupmehed oma letid kokku juba enne aastavahetust, kuid nüüd kestab pühademeeleolu 6. jaanuarini. See muudatus sündis kohalike elanike tagasisidet arvestades.

"Kohalikud elanikud, kes tahavad ka peale aastavahetust jõuluturgu nautida, pöördusid meie poole, et senine lahtiolek on liiga lühike periood. Lisaks saabuvad turistid Tallinna peale aastavahetust. Nädalake võib tunduda väheoluline, aga vastavalt tagasisidele otsustasimegi, et siiski pikendame ära," selgitas linnaosavanem.

Hanke tingimuste järgi peab jõuluturu korraldaja maksma linnale vähemalt 55 000 eurot linna ala kasutamise eest. Täpne summa, mis korraldusele kulub, oleneb juba hanke võitjast.

"Kuidas jõuluturu operaator seda ellu viib ja mis rahadega, seda ma ei tea, ja pean mainima, et ma seda infot väga ei jaga ka. Jõuluturg on operaatori jaoks kindlasti väljaminek, aga läbi aastate on ju olnud, ja senimaani operaatorid on minu hinnangul soliidselt hakkama saanud," lisas Groznov.

Uus hange kuulutati välja esialgu vaid üheks aastaks. Linnaosavalitsus testib selle aja jooksul uusi lahendusi, et pakkuda inimestele varasemast mitmekülgsemat pühadekogemust. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 6. aprill.