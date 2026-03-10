X!

Tallinn tahab uuenduskuuri läbivat jõuluturgu kauem lahti hoida

Eesti
Tallinna jõuluturg
Tallinna jõuluturg Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna kesklinna linnaosa valitsus kuulutas välja hanke selle aasta jõuluturu korraldamiseks. Seekord soovitakse Raekoja platsile tuua müügilettide kõrvale ka tegevusmajad ning hoida turgu kauem lahti.

Erinevalt varasematest aastatest ei keskendu tänavune turg ainult prae ja glögi müügile. Raekoja platsile lisanduvad uued tegevusmajad, kus otsest müügitegevust ei toimu.

Kesklinna linnaosa vanema Nikita Groznovi sõnul on muudatuse eesmärk pakkuda linlastele ja turistidele ostlemise kõrval ka muud tegevust.

"Minu visioon ja unistus on see, et vähemalt üks majake oleks pühendatud millelegi huvitavale, mingi kultuurne tegevus. See on kontseptuaalne visioon ja me hetkel töötame selle nimel," rääkis Groznov.

Teise uuendusena jääb jõuluturg avatuks tavapärasest kauem. Varem pakkisid kaupmehed oma letid kokku juba enne aastavahetust, kuid nüüd kestab pühademeeleolu 6. jaanuarini. See muudatus sündis kohalike elanike tagasisidet arvestades.

"Kohalikud elanikud, kes tahavad ka peale aastavahetust jõuluturgu nautida, pöördusid meie poole, et senine lahtiolek on liiga lühike periood. Lisaks saabuvad turistid Tallinna peale aastavahetust. Nädalake võib tunduda väheoluline, aga vastavalt tagasisidele otsustasimegi, et siiski pikendame ära," selgitas linnaosavanem.

Hanke tingimuste järgi peab jõuluturu korraldaja maksma linnale vähemalt 55 000 eurot linna ala kasutamise eest. Täpne summa, mis korraldusele kulub, oleneb juba hanke võitjast.

"Kuidas jõuluturu operaator seda ellu viib ja mis rahadega, seda ma ei tea, ja pean mainima, et ma seda infot väga ei jaga ka. Jõuluturg on operaatori jaoks kindlasti väljaminek, aga läbi aastate on ju olnud, ja senimaani operaatorid on minu hinnangul soliidselt hakkama saanud," lisas Groznov.

Uus hange kuulutati välja esialgu vaid üheks aastaks. Linnaosavalitsus testib selle aja jooksul uusi lahendusi, et pakkuda inimestele varasemast mitmekülgsemat pühadekogemust. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 6. aprill.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:28

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

13:25

Vene droonirünnakus Dnipro linnale sai vigastada 10 inimest Uuendatud

13:25

Harri Tiido: Iraani sõda ja USA doktriinid

13:25

Tallinn kavatseb Tartu maantee trammikoridori haljastada muruga

13:19

Keelenupp. Miks läheb palju aega vaevanägemisele?

13:17

Eesti inimestel napib julgust ja teadmisi abivajajat elustada

12:56

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

12:47

Saksamaa ekspordi langus pärsib habrast majanduse elavnemist

12:32

Iisraeli armee ründas Hezbollah' juhtimiskeskusi ja taristut

12:25

Raadiouudised (10.03.2026 12:00:00)

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08:02

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

09.03

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

09.03

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

09.03

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

07:56

Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust Uuendatud

09.03

Türgi teatas teise Iraani ballistilise raketi allatulistamisest

09.03

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

09.03

Halduskohus: täpse seaduseta ei tohi riik pangakontot näha küsida

09.03

Sõja 1475. päev. Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

11:24

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös

ilmateade

loe: sport

13:28

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

12:56

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

12:21

Alcarazi võiduseeria sai jätku, tiitlikaitsja Andrejeva langes välja

11:47

Adleri järjekordne hiilgemäng ei päästnud Boston Universityt

loe: kultuur

13:19

Keelenupp. Miks läheb palju aega vaevanägemisele?

12:25

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kuulan kõne või kõnet?

12:23

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

09.03

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

loe: eeter

12:25

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kuulan kõne või kõnet?

12:06

Ekspert: tehisaru kaotab igas vallas pigem rutiinseid töökohti

12:03

Kokk: sibula pisarateta hakkimiseks on paar lihtsat nippi

10:46

Loomaarst: kasside karvavahetust aitab leevendada regulaarne kammimine

Raadiouudised

12:00

Portugali uus president António José Seguro vannutati ametlikult ametisse

12:00

Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga

12:00

Tartu teeb tänavu teetöid enam kui 16 miljoni euro eest

11:55

Trump: sõda Iraanis võib lõppeda, kuid USA võib ka kaugemale minna

09:30

Raadiouudised (10.03.2026 09:00:00)

09.03

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

09.03

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

09.03

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

09.03

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

09.03

Raadiouudised (09.03.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo