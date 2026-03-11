OTSE kell 8.30: riigikogu komisjonid arutavad Auvere õlitehasega seonduvat

Riigieelarve kontrolli erikomisjon ja korruptsioonivastane erikomisjon arutavad ühisel avalikul istungil kolmapäeval kell 8.30 Auvere õlitehase allahindamist Eesti Energia varades, kutsutud on rahandusminister Jürgen Ligi ja kliimaminister Andres Sutt.

Ühisistungil peaksid osalema ka kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler Kristi Klaas, rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Kaur Kajak, Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko, Eesti Energia juhatuse liige ja Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht ja Eesti Energia endine juhatuse esimees Hando Sutter, ettevõtja ja Eesti Energia endine nõukogu esimees Väino Kaldoja ning riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson

Istung on avalik, ERR.ee vahendab seda otseülekandes.