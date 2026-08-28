X!

Reinsalu: kaitseministeerium on riigikogule valetanud

uudised
Urmas Reinsalu Aktuaalses Kaameras
Urmas Reinsalu Aktuaalses Kaameras Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
uudised

Mullu lubas kaitseministeerium riigikogu liikmetele, et EL-i relvastuse vahendamislepingutega riigile kohustusi võetud pole. Uuest riigikontrolli auditist selgus, et nii siiski polnud ning Urmas Reinsalu sõnul on riigikogule lihtsalt valetatud.

Reinsalu ütles, et tal oli kaitseminister Hanno Pevkuri ja riigikontrolör Janar Holmiga eelmise aasta sügisel täpselt samal teemal ehk tema sõnutsi kaitseministeerium valitsemisalas valitseva kaose üle väga tõsine arutelu.

Nimelt tuvastas riigikontroll ka eelmisel sügisel riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste lepingutes hulga probleeme, mis ootavad kasvava kaitse-eelarve taustal kiiret lahendamist. Auditi ajal ilmnesid ka tõsised raskused kaitseministeeriumi valitsemisala asutustelt vajalike andmete kättesaamisega.

Reedel avaldatud uues auditis tuuakse kaitseministeeriumi valitsemisalas esile sarnaseid probleeme, näiteks toodi esile, et asutuste sisekontrollis esinevad jätkuvalt
olulised puudused, mis mõjutavad varade, kulude ning nõuete arvestust nii raamatupidamises kui ka eelarve täitmises.

"Siis anti garantiisid, et need asjad lahendatakse ära. Nüüd on ilmnenud, et on need asjad süvenenud . Asetame asjad õigesse perspektiivini: riigikontroll nendib, et nad ei saa 1,2 miljardi euro ulatuses varude kohta anda õigsuse kohta hinnangut," ütles ta.

Reinsalu hinnangul on riigikogule lihtsalt valetatud, sest kaitseministeerium kinnitas eelmisel sügisel, et Euroopa Liidu kaitsekoostöö sihtriikidele varustuse soetamise
vahendamislepingutega riigile kohustusi võetud pole. Riigikontrolli raportist selgub aga, et see pole nii ning riik peab nendele kulutama 70 miljonit eurot.

See tähendab, et kaitseministeerium on endale võtnud kohustusi, mida riigieelarves pole.

"Selles loogikas minu jäik lahendus, et kaitseminister peaks oma ameti maha panema," sõnas erikomisjoni esimees.

Kuidas aga üldse valdkonnas probleeme lahendada?

"Riigikontroll annab oma osundused, et välisaudiitor praeguses olukorras ei suudagi selle informatsioonilise segaduse pinnalt tuvastada asjade tegelikku seisu. Järelikult tuleb lahendada küsimusi juhtimislikult. Juhtimislikult selles mõttes, et tuleb luua juhtimisselgus ministeeriumi sees kogu oma valitsemisala käsitledes."

Reinsalu hinnangul on aga valdkonnas võimalikuks probleemiks osutunud see, et kaitseminister on: "Oma väga aktiivsel tegevusel kaitseministeeriumi tippjuhtkonda tuulutanud."

"Probleemid on süvenenud olukorras, kus me läheme vastu veel miljardeid eurosid kohustusi võtvatele hangetele, mida on ennastmõistetavalt julgeoleku huvides vajalik teha. Järelikult me peame tegema eheda pingutuse, et selles tohuvabohus selgus saavutada," lõpetas endine kaitseminister.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

bändisärgipäev

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:23

Vöötohatise vaktsiin võib toetada ka südame tervist

12:20

Raadiouudised (28.08.2026 12:00:00)

12:17

Reinsalu: kaitseministeerium on riigikogule valetanud

12:17

Suri Norra kuningas Harald V Uuendatud

12:15

Steven-Hristo Evestus: suveteatris on oluline publikut kõnetav kohavalik

12:10

Take That esineb järgmisel suvel Eestis

12:05

Karjääri lõpetanud Hauser: olen veidi kimpus, millises suunas edasi liikuda

11:54

Uue muusika reede: Prodigyboys, Kendrick Lamar, Interpol, Tyler, The Creator

11:53

Galerii: Teinfeldt-Grinsi uus näitus uurib maastikku kui kihistunud mälukandjat

11:39

Sinijärve raamatusoovitused: Olav Osolinil tuleb naljatamine hästi välja

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

27.08

Nepali mudavoolus võis kadunuks jääda ka kaks eestlast Uuendatud

27.08

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

27.08

Ilves taunib anonüümsetel allikatel põhinevaid jutte Venemaa peatsest rünnakust

27.08

WSJ: Venemaa ja Ukraina õhusõda on jõudnud uude etappi

27.08

Trump: Venemaa ei kavatse NATO territooriumeid rünnata

27.08

USA meedia: CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest

05:53

Venemaa tegi Kiievile rekordpika õhurünnaku

07:28

Raskused töö leidmisel sunnivad tuhandeid vanemaealisi varem pensionile

27.08

Seeder: Madisele toetusallkirja andmata jätmine oli teadlik valik

27.08

Eesti rünnak lagunes ja Ungari sai MM-valiksarjas kindla võidu Uuendatud

ilmateade

SPORT

12:05

Karjääri lõpetanud Hauser: olen veidi kimpus, millises suunas edasi liikuda

11:34

Nädalavahetusel selguvad Haapsalus kiirendusspordi Eesti meistrid

10:57

Warholm purustatud rekordist: pean tegema rohkem, kuigi pingutan niigi võimete piiril

10:25

Eesti säilitab ülejärgmiseks hooajaks neli eurokohta

loe: kultuur

12:10

Take That esineb järgmisel suvel Eestis

11:54

Uue muusika reede: Prodigyboys, Kendrick Lamar, Interpol, Tyler, The Creator

11:53

Galerii: Teinfeldt-Grinsi uus näitus uurib maastikku kui kihistunud mälukandjat

11:39

Sinijärve raamatusoovitused: Olav Osolinil tuleb naljatamine hästi välja

loe: eeter

12:15

Steven-Hristo Evestus: suveteatris on oluline publikut kõnetav kohavalik

10:52

"Terevisioonis" valmisid krõmpsuvad keefirikurgid

10:36

Eppu Normaali: oleme alati teinud seda, mida ise tahame

10:33

ERR-i kanalid vahendavad otseülekandes Siim Kallase ärasaatmist

Raadiouudised

09:50

Prantsusmaa tähistab Sophie Adenot’ avakosmosesse väljumist

09:45

Kikeperas algavad taas soometsade taastamistööd

09:40

Ligi 9000 inimest on kasutanud paindliku pensioni võimalust

09:35

Pärastlõunal võib vihma sadada

09:20

Raadiouudised (28.08.2026 09:00:00)

27.08

Rahandusministeerium prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 2,5 protsenti

27.08

Päevakaja (27.08.2026 18:00:00)

27.08

Kogo galeriis avatakse Köler Prize´i laureaadi Anna Mari Liivranna isikunäitus

27.08

Viljandis tutvustati gaasielektrijaama rajamise plaani

27.08

Auveres avati 380 miljonit eurot maksma läinud põlevkiviõlitehas

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo