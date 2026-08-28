Reinsalu: kaitseministeerium on riigikogule valetanud

Mullu lubas kaitseministeerium riigikogu liikmetele, et EL-i relvastuse vahendamislepingutega riigile kohustusi võetud pole. Uuest riigikontrolli auditist selgus, et nii siiski polnud ning Urmas Reinsalu sõnul on riigikogule lihtsalt valetatud.

Reinsalu ütles, et tal oli kaitseminister Hanno Pevkuri ja riigikontrolör Janar Holmiga eelmise aasta sügisel täpselt samal teemal ehk tema sõnutsi kaitseministeerium valitsemisalas valitseva kaose üle väga tõsine arutelu.

Nimelt tuvastas riigikontroll ka eelmisel sügisel riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste lepingutes hulga probleeme, mis ootavad kasvava kaitse-eelarve taustal kiiret lahendamist. Auditi ajal ilmnesid ka tõsised raskused kaitseministeeriumi valitsemisala asutustelt vajalike andmete kättesaamisega.

Reedel avaldatud uues auditis tuuakse kaitseministeeriumi valitsemisalas esile sarnaseid probleeme, näiteks toodi esile, et asutuste sisekontrollis esinevad jätkuvalt

olulised puudused, mis mõjutavad varade, kulude ning nõuete arvestust nii raamatupidamises kui ka eelarve täitmises.

"Siis anti garantiisid, et need asjad lahendatakse ära. Nüüd on ilmnenud, et on need asjad süvenenud . Asetame asjad õigesse perspektiivini: riigikontroll nendib, et nad ei saa 1,2 miljardi euro ulatuses varude kohta anda õigsuse kohta hinnangut," ütles ta.

Reinsalu hinnangul on riigikogule lihtsalt valetatud, sest kaitseministeerium kinnitas eelmisel sügisel, et Euroopa Liidu kaitsekoostöö sihtriikidele varustuse soetamise

vahendamislepingutega riigile kohustusi võetud pole. Riigikontrolli raportist selgub aga, et see pole nii ning riik peab nendele kulutama 70 miljonit eurot.

See tähendab, et kaitseministeerium on endale võtnud kohustusi, mida riigieelarves pole.

"Selles loogikas minu jäik lahendus, et kaitseminister peaks oma ameti maha panema," sõnas erikomisjoni esimees.

Kuidas aga üldse valdkonnas probleeme lahendada?

"Riigikontroll annab oma osundused, et välisaudiitor praeguses olukorras ei suudagi selle informatsioonilise segaduse pinnalt tuvastada asjade tegelikku seisu. Järelikult tuleb lahendada küsimusi juhtimislikult. Juhtimislikult selles mõttes, et tuleb luua juhtimisselgus ministeeriumi sees kogu oma valitsemisala käsitledes."

Reinsalu hinnangul on aga valdkonnas võimalikuks probleemiks osutunud see, et kaitseminister on: "Oma väga aktiivsel tegevusel kaitseministeeriumi tippjuhtkonda tuulutanud."

"Probleemid on süvenenud olukorras, kus me läheme vastu veel miljardeid eurosid kohustusi võtvatele hangetele, mida on ennastmõistetavalt julgeoleku huvides vajalik teha. Järelikult me peame tegema eheda pingutuse, et selles tohuvabohus selgus saavutada," lõpetas endine kaitseminister.