X!

Helme EKRE reitingutest: rahul ma pole, see on selge

Eesti
Foto: Siim Lõvi / ERR
Eesti

EKRE madalale langenud reitingute üheks põhjuseks on see, et nende programmilisi seisukohti on praeguseks enda omaks kuulutanud Isamaa ja Keskerakond ja nüüd ka Reformierakond ning EKRE ülesanne oma valijat veenda, et originaal on siiski parem kui koopia, ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" EKRE juht Martin Helme.

EKRE madalale langenud reitinguid kommenteerides ütles Helme, et põhjust paanikaks pole, aga kindlasti pole ta praeguse seisuga rahul.

"Mis see põhjus on – tuleb öelda, et plagiaat on komplimendi kõrgeim vorm. Meile on tehtud vahel etteheiteid, et EKRE-l ei ole uusi värskeid ideid. Meil on ideed, mis vajavad teostamist – kas me räägime energiapoliitikast, perepoliitikast, immigratsioonipoliitikast – me oleme 10 aastat rääkinud, et need ja need asjad on vaja ära teha, need on ikka veel tegemata," lausus ta.

"Aga mida me näeme – terve hulga meie programmilisi seisukohti on enda omadeks võtnud Isamaa, tervet hulka kopeerib Keskerakond. Ja nüüd ma näen, et isegi Reformierakond kopeerib meie poliitikat – me oleme rääkinud kolmed valimised sellest, et selle jaoks, et sündimust toetada, peame tegema tulumaksusoodustuse lastega peredele, et iga lapse pealt saad viieprotsendise tulumaksulangetuse," lisas ta.

Helme ütles, et sellises olukorras on neil vaja valijat veenda, et nemad kui originaal on alati paremad kui koopiad. Reformierakonna poliitiku emade tulumaksulangetuse idee kohta märkis Helme, et see on hea näide originaali paremuse kohta.

"See on hea näide, et koopia on kehvem kui originaal. Meie räägime, et mõlemad vanemad, ka isad, sest Eestis on siiski väga levinud see, et mees on põhiline tulutooja perekonnas, peaksid selle tulumaksusoodustuse saama. Teiseks, see (soodustus) peab olema suurem," ütles Helme.

Praeguste reitingute pealt, kui valimisteni veel aasta aega, ei tasu suuri järeldusi üldse teha, märkis ta.

"Reitingute pealt minna täna valimistulemust ennustama – see on asi, millega poliitikud ja ajakirjanikud väga meelsasti tegelevad, aga see ei näita, kus me oleme järgmise aasta märtsi teises pooles," ütles Helme.

Nii ei tasu praeguse seisu pealt järeldada, et reitingute eesotsas pikalt olnud Isamaa riigikogu valimised kindlalt võidab, lisas ta.

"Ma vaatan dünaamikat ja ma ei ole üldse kindel, et järgmiste valimiste võitja on Isamaa – ei saa olla üldse kindel selles, et Keskerakond neist mingil hetkel mööda ei lähe," nentis Helme.

EKRE eesmärk on valitsusse pääseda, lausus ta. "Meil oli mitu valitsust järjest, kus Isamaa oli väikse toetusega, aga marusuure poliitilise erikaaluga ja sai valitsuses, hoolimata sellest, et oli kõige väiksem partner, alati välja pressida. Ma arvan, et meil on siin, mida õppida," lausus Helme.

Otse uudistemajast. Martin Helme Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:05

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte Uuendatud

15:02

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

15:01

"Pealtnägija": päästeoperatsioon Lähis-Itta lõksu jäänute ja kriisigrupi silme läbi

14:53

Rakvere teatris esietendub Priit Põldma autorilavastus "Lõputu suvi"

14:47

Vaata enne tele-eetrit: AK erisaade heidab pilgu uudistesaate hingeellu

14:40

Hormuzi väinas said kolm kaubalaeva mürskudega pihta

14:36

Arutelu riigikogus: õlitehast on vaja põlevkivi kaevandamismahu hoidmiseks

14:34

Helme: USA-d huvitavad vaid meie väärtuslikud maavarad

14:26

Buffalo vägev võiduseeria sai jätku, Colorado oma sai läbi

14:26

Galerii: uudistemaja 1. stuudios tähistati "Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

10.03

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

15:05

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte Uuendatud

10.03

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

10.03

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

04:52

Lõuna-Korea 100 miljoni investeering on üksnes pakkumine

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

07:26

WSJ: IEA soovib paisata turule ajaloo suurima koguse naftareserve

10.03

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

10:32

Reformierakonna poliitik tegi ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti

ilmateade

loe: sport

15:02

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

14:26

Buffalo vägev võiduseeria sai jätku, Colorado oma sai läbi

13:51

Roots pääses Sharm El Sheikhis paarismängus veerandfinaali

13:23

Itaaliale kaotanud USA pesapallikoondis peab õnnele lootma

loe: kultuur

14:53

Rakvere teatris esietendub Priit Põldma autorilavastus "Lõputu suvi"

13:59

Galerii: Koolitantsu Harjumaa tantsupäev pakkus suurt tantsurõõmu

13:07

Headreadi raamatuaasta blogi: Leida Kibuvitsa "Rahusõit"

11:54

Kinodesse jõuab dokfilm Eesti 1990. aastate autokultuurist

loe: eeter

15:01

"Pealtnägija": päästeoperatsioon Lähis-Itta lõksu jäänute ja kriisigrupi silme läbi

14:47

Vaata enne tele-eetrit: AK erisaade heidab pilgu uudistesaate hingeellu

14:26

Galerii: uudistemaja 1. stuudios tähistati "Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva

13:43

Markus Teeäär: sain vennalt tuupi, kui salaja Modern Talkingut kuulasin

Raadiouudised

13:05

Lõuna-Korea ettevõtte plaanitav 100 miljoni suurune kaitseinvesteering Eestisse on esialgu vaid üks pakkumine neljast

13:00

Narva jalgpallihall avati treeninguteks ja võistlusteks, kuid pealtvaatajaid hoonesse ei lubata

13:00

Pariisi linnapeakandidaadid pakuvad linna arengule väga erinevaid suundi

12:55

Eesti loodusturism vajab rohkem keskkonnaharidust

12:20

Raadiouudised (11.03.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (11.03.2026 09:00:00)

10.03

Päevakaja (10.03.2026 18:00:00)

10.03

Lastekirjanduse keskus valis välja paremad laste- ja noorteraamatud

10.03

Sunly andmekeskus hakkab tehisaru mudeleid treenima ja päringuid töötlema

10.03

Paindliku lastehoiu asemel on peredele tähtsad paindlikud töötingimused

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo