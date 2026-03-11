Helme EKRE reitingutest: rahul ma pole, see on selge

EKRE madalale langenud reitingute üheks põhjuseks on see, et nende programmilisi seisukohti on praeguseks enda omaks kuulutanud Isamaa ja Keskerakond ja nüüd ka Reformierakond ning EKRE ülesanne oma valijat veenda, et originaal on siiski parem kui koopia, ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" EKRE juht Martin Helme.

EKRE madalale langenud reitinguid kommenteerides ütles Helme, et põhjust paanikaks pole, aga kindlasti pole ta praeguse seisuga rahul.

"Mis see põhjus on – tuleb öelda, et plagiaat on komplimendi kõrgeim vorm. Meile on tehtud vahel etteheiteid, et EKRE-l ei ole uusi värskeid ideid. Meil on ideed, mis vajavad teostamist – kas me räägime energiapoliitikast, perepoliitikast, immigratsioonipoliitikast – me oleme 10 aastat rääkinud, et need ja need asjad on vaja ära teha, need on ikka veel tegemata," lausus ta.

"Aga mida me näeme – terve hulga meie programmilisi seisukohti on enda omadeks võtnud Isamaa, tervet hulka kopeerib Keskerakond. Ja nüüd ma näen, et isegi Reformierakond kopeerib meie poliitikat – me oleme rääkinud kolmed valimised sellest, et selle jaoks, et sündimust toetada, peame tegema tulumaksusoodustuse lastega peredele, et iga lapse pealt saad viieprotsendise tulumaksulangetuse," lisas ta.

Helme ütles, et sellises olukorras on neil vaja valijat veenda, et nemad kui originaal on alati paremad kui koopiad. Reformierakonna poliitiku emade tulumaksulangetuse idee kohta märkis Helme, et see on hea näide originaali paremuse kohta.

"See on hea näide, et koopia on kehvem kui originaal. Meie räägime, et mõlemad vanemad, ka isad, sest Eestis on siiski väga levinud see, et mees on põhiline tulutooja perekonnas, peaksid selle tulumaksusoodustuse saama. Teiseks, see (soodustus) peab olema suurem," ütles Helme.

Praeguste reitingute pealt, kui valimisteni veel aasta aega, ei tasu suuri järeldusi üldse teha, märkis ta.

"Reitingute pealt minna täna valimistulemust ennustama – see on asi, millega poliitikud ja ajakirjanikud väga meelsasti tegelevad, aga see ei näita, kus me oleme järgmise aasta märtsi teises pooles," ütles Helme.

Nii ei tasu praeguse seisu pealt järeldada, et reitingute eesotsas pikalt olnud Isamaa riigikogu valimised kindlalt võidab, lisas ta.

"Ma vaatan dünaamikat ja ma ei ole üldse kindel, et järgmiste valimiste võitja on Isamaa – ei saa olla üldse kindel selles, et Keskerakond neist mingil hetkel mööda ei lähe," nentis Helme.

EKRE eesmärk on valitsusse pääseda, lausus ta. "Meil oli mitu valitsust järjest, kus Isamaa oli väikse toetusega, aga marusuure poliitilise erikaaluga ja sai valitsuses, hoolimata sellest, et oli kõige väiksem partner, alati välja pressida. Ma arvan, et meil on siin, mida õppida," lausus Helme.