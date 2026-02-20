Kantar Emor: veebruaris kasvas toetus sotsiaaldemokraatidele

Veebruaris juhib erakondade reitingute edetabelit endiselt Isamaa Keskerakonna ees. Kolmandal kohal olev Sotsiaaldemokraatlik Erakond kasvatas veidi toetust ning suurendas edu EKRE ja Reformierakonna ees.

Kantar Emori veebruarikuises küsitluses toetas Isamaad 24 protsenti. Jaanuaris oli Isamaa reiting 26, detsembris 24 protsenti. Valdavalt selles vahemikus on Isamaa reiting kõikunud viimased kuus kuud.

Isamaa vahe teisel kohal oleva Keskerakonnaga (veebruaris toetus 21 protsenti, jaanuaris 23 protsenti) on sama nagu kahel eelmisel kuul – kolm protsendipunkti.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16 protsendiga. Jaanuaris oli SDE toetus 14, detsembris 15 protsenti.

Toetuse tõus aitas SDE-l suurendada veidi vahet EKRE ja Reformierakonnaga. EKRE toetus oli veebruaris sarnaselt jaanuarile 13 protsenti, Reformierakonnal 12 protsenti (jaanuaris 13 protsenti).

Valimiskünnise ületaksid kindlalt ka parlamendivälised Parempoolsed, mida veebruariküsitluses toetas kaheksa protsenti. Jaanuaris oli nende toetus Kantar Emori küsitluses seitse protsenti.

Endiselt on selgelt valimiskünnise all teise valitsuspartei Eesti 200 toetus. Neid toetas veebruaris kaks protsenti, jaanuaris oli toetus rekordmadal üks protsent.

Rohelisi toetas kuuendat kuud järjest üks protsent, sama suur oli ka erakonna Koos reiting. ERK toetus jäi alla ühe protsendi.

Valituskoalitsiooni summaarne reiting oli veebruaris sarnaselt jaanuarile napp 14 protsenti.

Oma eelistust ei osanud veebruaris välja tuua 25 protsenti (jaanuaris 23 protsenti) vastanutest.

Kui eelistuseta vastajaid arvesse võtta, toetas Isamaad veebruaris 18 protsenti, Keskerakonda 16 protsenti, SDE-d 12 protsenti. EKRE toetus oli selles küsitluses kümme, Reformierakonnal üheksa ja Parempoolsetel kuus protsenti.

Eestlastest vastajate seas oli veebruaris esikohal Isamaa 28 protsendiga. Järgnesid SDE 17, EKRE 15, Reformierakond 14, Keskerakond 12 ja Parempoolsed 10 protsendiga.

Vene valijate seas on pikalt ees Keskerakond

Muust rahvusest vastajate seas on suveräänne liider endiselt Keskerakond, mis sai selles vastajarühmas 70 protsenti toetust.

SDE toetus oli selles vastajarühmas seitse, Isamaal ja EKRE-l kuus protsenti. Eestlastest vastajate seas olematu toetusega Koos sai muust rahvusest vastajate seas neli protsenti toetust ehk samapalju kui Reformierakond ja Eesti 200 kokku (kolm ja üks protsent).

Tallinna valijate seas on populaarseim Keskerakond 33 protsendiga, järgnevad SDE 19 protsendi, Isamaa 14 protsendi, Reformierakond 12 protsendi ja Parempoolsed 11 protsendiga. EKRE toetus Tallinnas oli kuus ja Eesti 200-l kaks protsenti.

Pealinnas võimul olevate Keskerakonna ja Isamaa koondreiting on jaanuariga võrreldes Tallinnas mõnevõrra vähenenud. Kui eelmisel kuul oli nende reiting kokku 54 protsenti (36+18), siis veebruaris 47 protsenti.

Opositsiooni (SDE, Reformierakond, Parempoolsed) kogutoetus Tallinnas kasvas jaanuari 33 protsendilt veebruaris 42 protsendile.

Ida-Virumaal oli populaarseim erakond Keskerakond, muudes piirkondades Isamaa.

Nooremates vastajarühmades (18-24 ja 25-34 aastat) oli populaarseim valik SDE. 35-44-aastaste seas omasid võrdset toetust Isamaa ja Keskerakond, nagu ka vanuserühmas 65-74 aastat. Isamaa oli populaarseim valik 50-64-aastaste seas. Keskerakond oli esimene valik 75-aastaste ja vanemate seas.

EKRE-l ja Parempoolsetel on rohkem meessoost valijaid, Keskerakonna ja SDE valijaskonnas on seevastu rohkem naisi. Isamaa, Reformierakonna ja Eesti 200 valijate seas on mehi-naisi enamvähem võrdselt.

Kantar Emor küsitles veebi- ja telefoni teel 11.–18. veebruarini 1446 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,1 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Reedel kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates uuringutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.