Moskvas kestavad juba kuuendat päeva sidehäired

Moskvas kestavad juba kuuendat järjestikust päeva ulatuslikud sideteenuste häired, mille tõttu on elanikel raskusi helistamisega ja kaardimaksete sooritamisega ning ettevõtted kannavad miljarditesse rubladesse ulatuvaid kahjusid. Kremli teatel on mobiilse interneti katkestused vajalikud julgeoleku tagamiseks.

Probleemid mobiilse internetiga algasid Moskvas 5. märtsi õhtul. Portaali Kod Durova teatel ilmnesid tõrked esmalt lõunapoolses haldusringkonnas ning laienesid seejärel kesklinna.

6. märtsil teatasid elanikud, et side toimib ebaühtlaselt: ühes piirkonnas võrk toimib, kuid vaid mõne tänava kaugusel puudub ühendus täielikult. Teistes kohtades tekkis levi vaid mõneks minutiks.

Väljaande RBC allikate kohaselt on tegemist nn valgete nimekirjade süsteemi testimisega.

Kasutajad märkasid, et kohati töötas internet vaid osaliselt – avanesid ainult üksikud lubatud ehk nn valgesse nimekirja kantud veebilehed.

Sama olukord valitseb metroo avalikus Wi-Fi võrgus, kus näiteks Telegrami-sarnased rakendused, mis nimekirja ei kuulu, ei toimi.

Ajaleht Kommersant küsitles samal päeval mobiilioperaatoreid ja turueksperte. Kaks allikat kinnitasid, et operaatorid on saanud korralduse piirata mobiilset internetti teatud Moskva piirkondades.

Telekommunikatsiooniettevõte Beeline viitas "välistele piirangutele", samas kui Megafon ja T2 eitasid piirangute kehtestamist omalt poolt. MTS keeldus kommentaaridest.

Viiendal päeval kinnitas küberturvalisuse ekspert RBC-le, et Moskvas testitakse tõepoolest "valgeid nimekirju". "Seda on regioonides juba mõnda aega tehtud ja nüüd jõudis järg Moskvani," märkis allikas.

Venemaa sidejärelevalveamet Roskomnadzor suunas küsimused digiarengu ministeeriumile. Kreml teatas aga, et "kõik sidepiirangud viiakse ellu rangelt kooskõlas seadusega" ning need on tingitud julgeolekukaalutlustest.

Samal ajal kurdavad moskvalased, et nad ei saa lähedastega ühendust võtta, kohvikutes ega poodides maksta, taksot tellida ega raha kanda. Mõnes piirkonnas on võimatu teha isegi hädaabikõnesid.

Kommersandi andmetel kannatavad häirete tõttu rängalt väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, kullerteenused, taksofirmad ning autorenditeenused.

Ühe allika hinnangul ulatus viie päeva kahju kolme kuni viie miljardi rublani. Interneti Kaitse Ühingu hinnangul maksab aga ainuüksi üks päev ilma mobiilsideta Moskvale ligi 4,8 miljardit rubla.

Kreml: Moskva mobiilse interneti katkestused on vajalikud julgeoleku tagamiseks

Kreml teatas teisipäeval, et viimasel ajal Moskvas ja teistes suurlinnades aset leidnud mobiilse interneti väljalülitamised on suunatud julgeoleku tagamisele ja on kooskõlas seadusega.

"Kõik sidekatkestused ja -piirangud viiakse ellu ranges vastavuses kehtivate õigusaktidega," sõnas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikega rääkides. Ta lisas, et meetmed on tingitud vajadusest tagada turvalisus.

Peskovi sõnul vajab piirangute mõju ettevõtlusele täiendavat analüüsi ning probleemidele lubatakse välja pakkuda lahendused.

Kolmapäeval kommenteeris Peskov olukorda uuesti. Ta kinnitas, et piirangud jäävad jõusse seni, kuni "lisameetmed kodanike turvalisuse tagamiseks on vajalikud".

"Teisest küljest peaksid ettevõtete probleemid kindlasti saama asjakohastes ametkondades arutlusteemaks, et leida viise nende kahjude minimeerimiseks," lisas Peskov.

Esmaspäeval toimunud pressikonverentsil, kus presidendi välispoliitika nõunik Juri Ušakov andis ülevaate Vladimir Putini ja USA presidendi Donald Trumpi telefonivestlusest, katkes Ušakovi ühendus vähemalt kolm korda, edastasid kõnes osalenud Reutersi ajakirjanikud.

Viimastel nädalatel on Kreml asunud blokeerima sõnumirakendusi Telegram ja WhatsApp, propageerides selle asemel riiklikult toetatud platvormi MAX. Kriitikute hinnangul ei ole MAX-i teenus aga turvaline.