Tartus alustatakse uuesti rattaringlusega

Esimesed rattaringluse jalgrattad on Tartus juba tänavatele jõudnud ning selle nädala lõpuks loodetakse ringlusse saada kogu rattapark. Et parandada kasutajate kogemust ja vahetada ka mõned rattad välja, plaanib linn jalgrattaid ka juurde hankida.

Enamus Tartu rattaringluse ratastest on praeguseks pankrotti läinud Kanada ettevõtte Bewegeni toodang. Vanemate ja parandust vajavate rataste asendusena on linn katsetanud ringlusesse võtuks nii Tallinna ettevõtte Better Than Driving kui ka Portugali ettevõtte Wegoshare rattaid, mille demoversioonid on ringluses ka lühikest aega möödunud sügisel kasutuses olnud ja mis alates neljapäevast taas ringlusse jõuavad.

Tartu linnatranspordi juhi Roman Meeksa sõnul on linn seni juurde hankinud vaid elektritoitel rattaid. "Kõik rattad, mis on värskemad mudelid, on ainult elektrilised. Kui nüüd välja tuua Portugali ratta, siis sellel suurim erinevus on vast see, et korv on taga. Neil ei ole enam trosslukku, et saaks eest kinni panna millegi külge. Neil on u-lukk, mis käib läbi tagaratta. Vajutad nuppu, ratas läheb lukku ja kõik on hästi," rääkis Meeksa.

Tartus rattaringluse kasutajate hulgas on eelistused rataste osas erinevad. Plusse ja miinuseid nähakse nii uute kui ka vanemate rataste juures.

Rattaringluse kasutaja Lena ütles, et talle meeldisid vanemad rattad rohkem.

"Nendega oli natuke raskem kui nende vanadega. Kuidagi kiiruse vahetamine ja kiiruse juurde võtmine oli mitte ühtlane," sõnas ta.

Teine kasutaja Maria aga kiitis just uuemaid rattaid. "Hästi mõnus oli. Temaga sai mäest üle ka normaalselt. Kaal oli tunduvalt kergem," ütles Maria.

Roman Meeksa sõnul on Tartu linnal plaanis rattaid ka juurde hankida, et suurendada kasutamismugavust ja vahetada sellel hooajal ligi 50 ratast ka välja. Millal rattad lisanduda võiksid Meeksa veel öelda ei osanud.

"Praegu on ennekõike küsimus protseduuriline ehk siis hanke küsimused. meil on hetkel hankes 60 ratta ost. Seal on mõningaid vaidlustusi pakkujate vahel. Kui see saab lahendatud, siis meil on ootel järgmine hange 120 rattale. Kui protseduurilised küsimused saavad ühele poole, siis tuleb rattaid juurde ka," sõnas Meeksa.

Praeguse hanke alusel on ratta hind 3000 eurot ehk kokku on linn arvestanud 180 000 euro suuruse kuluga.