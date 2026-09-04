Tartu loobus plaanist kaasata rattaringluse uuendamiseks erafirma

Tartu linnavalitsus lükkas tagasi plaani kaasata logiseva rattaringluse uuendamiseks eraoperaator, sest kardetakse piletihinna kallinemist. Samas ootavad linna ees eelarvekärped, mistõttu pole välistatud ka rattaringluse toetamise ülevaatamine.

Tartu linnavalitsus valmistab ette uut hanget rattaringluse uuendamiseks ning lükkas tagasi plaani kaasata eraoperaator. Veel pole selge, kas linn plaanib osta korraga 500 ratast või mitme aasta jooksul hoopis 1000.

"Praegu on tänavatel umbes 550 ratast. On nii tavalisi rattaid kui ka elektrilisi rattaid ja see hooaeg need peavad ilusti vastu. Meil on vajadus ennekõike järgmise hooaja valguses," ütles Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.

Rattaringlus on tartlaste seas nõutud teenus ja ka sõitjad tunnetavad nende kehva seisukorda.

"Minu arust viimasel ajal on rohkem olnud, kaks aastat tagasi oli rohkem töökorras rattaid," lausus Helen.

"Mul on kett plahvatanud paar korda, kui ma mäest üles väntan," ütles Mio.

Remondi ja uute rataste ostmise asemel kaaluti ka teenuse erakätesse andmist, kuid linn pelgab piletihindade mitmekordistumist. Bolti hinnangul saab omavalitsus teenust sarnaselt naaberriikidega doteerida.

"Riias on tulemas mehaaniliste rataste hange ja Riia otsib teenusepakkujat, kes võiks ise tegelda nende operatsioonidega. Tõenäoliselt Riia linn plaanib hakata seda teenust subsideerima, et hoida või tuua hinnatase kodaniku jaoks võimalikult madalale," lausus Bolti tõukerataste suunajuht Karl Apsolon.

Linnavolikogu opositsiooni hinnangul ei tohiks linn kärbete ettekäändel rattaringluse toetamist vähendada ning maksumaksja panust peetakse põhjendatuks.

"Mina arvan, et kui 300-miljonilisest eelarvest panustab Tartu linn rattaringlusesse üks miljon eurot, on see igati mõistlik, et euroopalik põhjamaine linn seda teeb," lausus Tartu linnavolikogu liige Daniel Kõiv (Eesti 200).

Rattatootjate huvi Tartu hanke vastu selgub järgmise nädala keskpaigaks ning riigihange loodetakse välja kuulutada veel septembrikuu jooksul. Ratta tükihind võiks jääda paari tuhande euro piiresse.