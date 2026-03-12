Lufthansa pilootide streik mõjutab ka Tallinna lende

Lufthansa pilootide streik neljapäeval ja reedel paiskab segi paljude lennureisijate plaanid, tühistatud on ka lennud Tallinnast.

Streik algas 12. märtsil kell 00.01 ja kestab 13. märtsil kella 23.59-ni. Streigis osalevad 5000 Lufthansa, Lufthansa Cargo ja Lufthansa tütarfirma Cityline pilooti. Eurowingsi töötajad selle nädala streigis ei osale.

Streik mõjutab Saksamaalt väljuvaid lende, peamiselt Müncheni ja Frankfurdi sõlmjaamades. Lähis-Itta suunduvaid lende streik eeldatavasti ei mõjuta.

See on Lufthansa põhiettevõttes juba teine streik käesoleval aastal. Streigi põhjus on palgavaidlus ja pensionid.

Streik puudutab ka Tallinna lennujaama, kus on tühistatud neljapäeval ja reedel toimuma pidanud lennureisid Frankfurti, mida paljud lennureisijad kasutavad edasi lendamiseks.