Khamenei: Hormuzi väin jääb suletuks

Iraani ajatolla Mojtaba Khamenei.
Iraani ajatolla Mojtaba Khamenei.
Iraani uus kõrgeim juht Mojtaba Khamenei kutsus üles Iraani rahvast ühtsusele ja hoiatas, et Hormuzi väin, mis on oluline laevatee, jääb suletuks, et survestada vaenlasi rünnakuid peatama.

Hormuzi väinas said kolmapäeval tundmatute mürskudega pihta kolm alust. Alates Iraani konflikti algusest on piirkonnas rünnatud vähemalt 14 kaubalaeva.
Laevaliiklus kitsas väinas on peaaegu täielikult seiskunud pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael alustasid 28. veebruaril rünnakuid Iraani vastu. 

Olukord on häirinud ligi viiendiku maailma naftatarnetest ning viinud toornafta hinnad tasemele, mida pole nähtud 2022. aastast saadik. 

Iraani revolutsiooniline kaardivägi hoiatas, et rünnaku sihtmärgiks on kõik väina läbivad laevad. 

USA president Donald Trump lubas rünnakuid Iraani vastu hoogustada, kui meretee tõkestamine jätkub.

Ajatolla Mojtaba Khamenei lisas oma teates, et kõik USA baasid piirkonnas tuleb sulgeda või neid rünnatakse. Ühtlasi nõuab Iraan oma vaenlastelt hüvitist rünnakute eest või hävitatakse vastavalt nende varud.

Lisaks seisis teates, et Teheran usub sõprusesse oma naabritega, rõhutades, et tema riik sihib ainult USA baase nendes riikides.

Khamenei esimene sõnum pärast seda, kui temast sai pühapäeval Iraani uus ülemjuht, loeti ette Iraani riigitelevisioonis.

Uus ajatolla pole avalikkuse ette veel kordagi ilmunud. Väidetavalt sai Khamenei USA ja Iisraeli rünnakute esimesel päeval jalaluumurru ja muid väiksemaid vigastusi.

Trump: naftahindade tõustes teenib USA palju raha

President Donald Trump püüdis Iraani konfliktiga seotud naftahindade tõusu mõjusid pisendada, väites, et Ameerika Ühendriigid saavad energiahindade tõusust kasu.

"Ameerika Ühendriigid on maailma suurim naftatootja, seega teenime naftahindade tõustes palju raha. KUID presidendina on minu jaoks palju olulisem ja huvitavam see, kuidas takistada kurjal impeeriumil Iraanil tuumarelvi omamast ning hävitada Lähis-Ida ja tegelikult kogu maailma," kirjutas Trump Truth Sociali postituses.

"Ma ei lase sel kunagi juhtuda!" lisas ta.

Rahvusvaheline energiaagentuur hoiatas, et maailm võib silmitsi seista "maailma naftaturu ajaloo suurima tarnehäirega" Iraani rünnakute sagenemise tõttu laevandusteedele.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: CNN, Reuters

