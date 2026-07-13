Trump: USA-le hakatakse Hormuzi väina valvamise eest maksma

"Meist saab väina valvur," ütles Trump Fox Newsile, lisades, et seni on USA seda valvanud midagi vastu saamata, kuid nüüd hüvitavad rikkad riigid need kulud.

"Meile hakatakse selle valvamise eest maksma. Palju raha, kuid meie tahame lihtsalt hüvitist kõige selle eest – oma inimeste ohtu seadmise eest."

Lahingud Hormuzi pärast ähvardavad nurjata püüdlusi lõpetada püsivalt sõda Lähis-Idas.

"Me võtame väina üle. Neil pole midagi. Neil pole mitte midagi," lausus Trump, kurtes ka Iraani läbirääkijate taktika üle, kes soovisid muuta pühapäeval tundidepikkustel kõnelustel kokku lepitut.

Iraani revolutsioonikaart teatas pühapäeval, et Hormuzi väin suletakse kuni edasiste teadeteni pärast seda, kui oli teinud hoiatuslaske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas, vahendab riigimeedia.

"Laev sai hoiatuslasuga tabamuse ja see peatati", teatas kaardivägi ametliku uudisteagentuuri IRNA vahendusel. "Selle intsidendi järel ja välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuzi väin kuni edasise teadeteni ja kuni USA sekkumiste lõpuni selles piirkonnas ning ühelgi alusel ei lubata seda läbida," lisasid nad.

Iraani kõrgeima juhi nõunik ütles pühapäeval, et Hormuzi väin on tähtsam kui tuumapommid ning lubas elutähtsat veeteed kaitsta.

"See strateegiline läbipääs on tähtsam kui kümned tuumapommid ning Iraani Islamivabariik kaitseb seda," tsiteeris uudisteagentuur ISNA Mohsen Rezaee sõnu.

Lääneriigid süüdistavad Iraani püüdes luua tuumapommi, kuid Teheran on kinnitanud, et nende tuumaprogramm on mõeldud rahumeelseks tsiviilotstarbeks.