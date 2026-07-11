Trump: kõnelused Iraaniga jätkuvad, aga relvarahu on läbi

USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Samas kuulutas ta, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud.

Ühendriigid suurendasid reedel ka survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuzi väinas liikuvatele laevadele. Hiljutised kokkupõrked piirkonnas on tõstnud naftahindu, mis on Trumpi jaoks poliitiliselt tundlik teema enne novembris toimuvaid Kongressi vahevalimisi.

Sel nädalal sattusid väinas tule alla kolm Katari ja Saudi Araabia tankerit, misjärel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas.

Reedel uusi rünnakuid ei registreeritud, samal ajal kui piirkondlikud vahendajad püüdsid päästa diplomaatilisi jõupingutusi, et lõpetada sõda, mis algas 28. veebruaril USA ja Iisraeli õhurünnakutega Iraani vastu.

"Iraani Islamivabariik on palunud meil jätkata kõnelusi. Oleme sellega nõustunud, kuid Ameerika Ühendriigid on neile üheselt mõistetavalt teatanud, et relvarahu on läbi," kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Iraan vaidlustas Trumpi väite, kinnitades, et ei ole USA-lt läbirääkimisi taotlenud, kuid on nõustunud võtma vastu Katari vahenduspakkumise. Iraani riigitelevisiooni teatel kohtusid Katari vahendajad reedel Iraani ametnikega, et vähendada pingeid ning arutada olukorda Hormuzi väinas.

Trump: USA on valmis hävitama kogu Iraani

Trump kirjutas ka, et on andnud USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendi tapmiseks.

"Tuhat raketti on valmis ja sihitud Iraani Islamivabariigi pihta ning tuhanded lisaraketid on valmis kohe järgnema, kui Iraani valitsus viib ellu või üritab ellu viia oma ähvardust mõrvata Ameerika Ühendriikide ametis olev president – antud juhul mind," kirjutas Trump.

Ta lisas, et vastavad käsud on juba antud ning USA sõjavägi on vähemalt aasta jooksul – vajadusel pikendamise võimalusega – valmis täielikult purustama ja hävitama kõik Iraani piirkonnad.

Iraani väidetav mõrvaplaan

Väljaanne The Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael olevat jaganud Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Trumpi mõrvamiseks.

Neljapäeval toimunud Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei matustel kogunes suur rahvahulk, kellest osa kandis plakateid kirjaga: "Me tapame Trumpi." Reutersi kirjeldatud stsenaariumi kohaselt hukkus Khamenei sõja esimesel päeval toimunud õhurünnakus.

Diplomaatiliste jõupingutuste keskmes on Hormuzi väin

Iraani välisminister Abbas Araqchikülastab Omaani, et arutada laevade turvalise läbipääsu korraldamist Hormuzi väinas, teatas Iraani poolametlik uudisteagentuur ISNA, viidates välisministeeriumi pressiesindajale.

USA kõrgete ametnike sõnul nõuab Washington, et Iraan kinnitaks avalikult rünnakute lõpetamist Hormuzi väinas ning tagaks kõigi laevateede vaba kasutamise ilma tasusid kehtestamata. Enne sõda liikus selle väina kaudu ligikaudu viiendik maailma naftatarnetest.

Sõja ajal on Iraan võtnud väina tugevalt oma kontrolli alla, mis on viinud tema vastasseisu maailma võimsaima sõjaväega ummikseisu.

Iraani terviseministeeriumi andmetel hukkus kolmapäeval ja neljapäeval USA rünnakutes kuues Iraani linnas vähemalt 17 inimest ning 115 sai vigastada.

Sellest hoolimata kinnitasid USA ametnikud, et viimaste päevade kontaktid Iraaniga on olnud konstruktiivsed.

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja sõnul vastab Teheran vastastikuste meetmetega, kui Washington rikub oma kohustusi.

Eelmisel kuul sõlmitud ajutise rahukokkuleppe eesmärk oli sillutada teed sõja lõpetamisele. Viis kuud kestnud konflikt on nõudnud tuhandeid inimelusid, häirinud ülemaailmseid energiatarneid ning süvendanud hirme maailmamajanduse aeglustumise ees.

Uued kokkupõrked Pärsia lahes on suurendanud survet ka USA tarbijatele. Pärast mitmenädalast langust tegid toornafta hinnad sel nädalal suurima nädalase tõusu viimase kahe kuu jooksul.