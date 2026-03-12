X!

Pärnu lennujaama tulevik on endiselt ebaselge

Majandus
Foto: Verner Vilgas/ERR
Majandus

Pärnu lennujaama tulevik on endiselt ebaselge. Jaama opereerimisest on huvitatud Soome ettevõtte Redstone, kes aga soovib praegu lennujaama ülalpidamiseks makstavate toetuste jätkumist. Linnal ja riigil tuleb nüüd kaaluda, kuidas edasi minna.

Pärnu lennujaama ootab ees juba kolmas suvi ilma rahvusvaheliste lendudeta. Jaam teenindab vaid Ruhnu ja tellimuslende ja  möödunud aastal teenindati vaid ligi 1000 reisijat. Pärnu omavalitsused on teinud ettepaneku lennujaam erastada.

Jaama opereerimisest on huvitatud Soome ettevõte Redstone Aero, kes tahaks esmalt alustada lendudega Soomest ja Rootsist.

"Me oleme valmis alustama. Esiteks vajame otsuseid, ühist arusaama sellest, mida teha. Seejärel saame loodetavasti lepingud alla kirjutada ja siis oleme valmis alustama," ütles Redstone Aero juhatuse esimees Esa Korjula.

Praegu toetab Pärnu lennujaama ülalpidamist riik aastas poole miljoni euroga ja Pärnu linn aastas kuni 600 000 euroga. Viimastel aastatel on linna makstav summa küündinud ligi 300 000 euroni. Redstone Aero soov on, et riigi ja linna toetus samas suurusjärgus jätkuks.

Pärnu linnapea Kristel Voltenberg toetuse maksmise jätkumise osas ülemäära optimistlik ei ole.

"Nii linnapeana kui ka terve koalitsiooni vaates me ikkagi väga tõsiselt vaatame otsa 300 000 eurole, mida me igal aastal lennujaama teenindamiseks tasume. Ja tegema väga selged otsused, kas ja kuidas Pärnu linnal oleks võimalik selles projektis osaleda. Ma võin eksida, aga praegu on tunne see, et see äriprojekt ei ole siiski lõpuni läbi kalkuleeritud," lausus Voltenberg.

Voltenbergi sõnul vajab lennujaam suuremate lennufirmade meelitamiseks suuremat investeeringut kui esialgu arvati.

Ka riik peab nüüd kaaluma, mis saab edasi.

"Selline ootus neil on, et lennujaama toetama jäädakse. Aga riigi vaatest on teine küsimus see, et kuidas need lennud sinna tulema hakkavad ja milline on võimalik omavalitsuse panus. Kui riik otsustab minna erastamise teed, siis kindlasti saab olema avalik konkurss, ei saa olla ühele ettevõtjale lihtsalt otsustuskorras müük. Erastamine on üks alternatiiv, mida saab valitsusele välja pakkuda," ütles kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

Kõige varem võib Pärnu lennujaama edasine saatus selguda suvel, sest siis plaanib ministeerium esitada valitsusele regionaalsete jaamade võimalikud arenguplaanid.

Toimetaja: Marko Tooming

