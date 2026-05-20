X!

Pärnu tahab Liivalaia trammitee raha eest ise uue ühendustee ehitada

Eesti
Rail Balticu Pärnu reisterminali projekt, mille autorid on Indrek Allmann, Jaan Jagomägi, Gunnar Kurusk, Tanno Tammesson, Holden Vides arhitektuuribüroost PLUSS.
Rail Balticu Pärnu reisterminali projekt, mille autorid on Indrek Allmann, Jaan Jagomägi, Gunnar Kurusk, Tanno Tammesson, Holden Vides arhitektuuribüroost PLUSS. Autor/allikas: Rail Baltic / PLUSS
Eesti

Pärnu linn tegi ettepaneku suunata Tallinnas kõrvale heidetud Liivalaia trammitee projektist vabanenud raha Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali ühendava Riia maantee ühenduskoridori rajamisse.

Pärnu linnapea Kristel Voltenberg teatas kliimaministeeriumile saadetud kirjas, et kui suunata Euroopa Liidu säästva liikuvuse raha, mis Liivalaia trammitee projektist vabaks jäi, hoopis Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali ühendava Riia maantee säästva liikuvuse ühenduskoridori rajamisse, täidaks see kolme riiklikult tähtsat eesmärki.

Nimelt toetaks see Voltenbergi sõnul Euroopa Liidu raha tulemuslikku kasutamist, võimendaks Rail Balticu mõju ja arendaks säästvat liikuvust väljaspool pealinna.

"Rail Balticu Pärnu reisiterminal on koos Tallinna Ülemiste terminaliga üks kahest Eestis kavandatud rahvusvahelisest Rail Balticu reisiterminalist. Seetõttu ei ole terminali sidumine kesklinna, elurajoonide ja ühistranspordivõrguga üksnes kohaliku tähtsusega küsimus, vaid osa Rail Balticu investeeringu tegelikust kasutatavusest ja mõjust," lisas Pärnu linnapea.

Projekti käigus rajataks katkematu rattatee kesklinna ja terminali vahel, kvaliteetsed kõnniteed ja ligipääsetavad ülekäigud, nüüdisaegsed ühistranspordipeatused, rattaparklad, haljastus ja sademeveelahendused. Lisaks jagataks tänavaruum ümber säästvate liikumisviiside kasuks ja parandataks liiklusohutust.

Voltenbergi sõnul muudaks kaasaegne jalgsi-, ratta- ja ühistranspordikoridor Rail Balticu loomulikuks osaks Pärnu igapäevasest liikumisest ning suurendaks investeeringu tegelikku mõju kogu Edela-Eestile.

"Kui terminali jõudmine sõltub peamiselt autost, jääb osa Rail Balticu potentsiaalist kasutamata," selgitas ta.

Pärnu linn on valmis alustama projekti ettevalmistamist kohe, kui riik on oma valmisolekust märku andnud. Voltenbergi kinnitusel oleks raha suunamine kõnealusesse ideesse üks selgemaid võimalusi, kuidas vabanevad EL-i vahendid kiiresti nähtava, mõõdetava ja riiklikult põhjendatud tulemuse annaksid.

Tallinna linnavalitsus tühistas mullu plaani rajada koos Liivalaia tänava rekonstrueerimisega sinna trammiliin, tuues põhjenduseks, et selle ehitamine halvaks Tallinnas liikluse.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

12:29

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

12:24

Hussar: Karis ei avaldanud oma kandideerimisplaani

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

12:20

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

19.05

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

19.05

Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

19.05

Merilin Metsik: elektriautod ja soojuspumbad raputavad Eesti elektrivõrku

19.05

Michelini soovituse sai tänavu 43 Eesti restorani Uuendatud

19.05

Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt droonide tõttu vabandust

ilmateade

loe: sport

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

11:53

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

11:19

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

10:45

TÄNA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas

loe: kultuur

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

12:29

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

loe: eeter

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:18

Perelepitajalt abi saanud paar: suhteprobleemiga pusimine käib elu lõpuni

11:59

Kumu suures saalis näituse avav Kristi Kongi: panin gaasi põhja

09:56

Maire Aunaste: lahkuminekud on alati palju huvitavamad kui kokkusaamised

Raadiouudised

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

10:00

Tartu lisaeelarve loob puhvrit laenumaksete ja energiahindade tõusuks

09:55

Rahvusvahelised petturid värbavad järjest rohkem oma skeemidesse eestlasi

09:30

Raadiouudised (20.05.2026 09:00:00)

19.05

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

19.05

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

19.05

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

19.05

Päevakaja (19.05.2026 18:00:00)

19.05

Venemaa loodab suurendada nafta ja gaasi müümist Hiinale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo