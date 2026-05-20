Pärnu tahab Liivalaia trammitee raha eest ise uue ühendustee ehitada

Pärnu linnapea Kristel Voltenberg teatas kliimaministeeriumile saadetud kirjas, et kui suunata Euroopa Liidu säästva liikuvuse raha, mis Liivalaia trammitee projektist vabaks jäi, hoopis Pärnu kesklinna ja Rail Balticu Pärnu reisiterminali ühendava Riia maantee säästva liikuvuse ühenduskoridori rajamisse, täidaks see kolme riiklikult tähtsat eesmärki.

Nimelt toetaks see Voltenbergi sõnul Euroopa Liidu raha tulemuslikku kasutamist, võimendaks Rail Balticu mõju ja arendaks säästvat liikuvust väljaspool pealinna.

"Rail Balticu Pärnu reisiterminal on koos Tallinna Ülemiste terminaliga üks kahest Eestis kavandatud rahvusvahelisest Rail Balticu reisiterminalist. Seetõttu ei ole terminali sidumine kesklinna, elurajoonide ja ühistranspordivõrguga üksnes kohaliku tähtsusega küsimus, vaid osa Rail Balticu investeeringu tegelikust kasutatavusest ja mõjust," lisas Pärnu linnapea.

Projekti käigus rajataks katkematu rattatee kesklinna ja terminali vahel, kvaliteetsed kõnniteed ja ligipääsetavad ülekäigud, nüüdisaegsed ühistranspordipeatused, rattaparklad, haljastus ja sademeveelahendused. Lisaks jagataks tänavaruum ümber säästvate liikumisviiside kasuks ja parandataks liiklusohutust.

Voltenbergi sõnul muudaks kaasaegne jalgsi-, ratta- ja ühistranspordikoridor Rail Balticu loomulikuks osaks Pärnu igapäevasest liikumisest ning suurendaks investeeringu tegelikku mõju kogu Edela-Eestile.

"Kui terminali jõudmine sõltub peamiselt autost, jääb osa Rail Balticu potentsiaalist kasutamata," selgitas ta.

Pärnu linn on valmis alustama projekti ettevalmistamist kohe, kui riik on oma valmisolekust märku andnud. Voltenbergi kinnitusel oleks raha suunamine kõnealusesse ideesse üks selgemaid võimalusi, kuidas vabanevad EL-i vahendid kiiresti nähtava, mõõdetava ja riiklikult põhjendatud tulemuse annaksid.

Tallinna linnavalitsus tühistas mullu plaani rajada koos Liivalaia tänava rekonstrueerimisega sinna trammiliin, tuues põhjenduseks, et selle ehitamine halvaks Tallinnas liikluse.