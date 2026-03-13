X!

Osa püsiva tervisemurega inimestest pääseb töövõime hindamise kohustusest

Töötukassa lihtsustab muutumatu tervisliku seisundiga inimeste töövõime hindamist.

Töötukassa uuendas töövõime hindamise eksperdiarvamuse juhendit,  mis puudutab ligi 2100 inimest, kellel on välistava seisundi tõttu määratud puuduv töövõime kuni viieks aastaks.

Tulevikus ei pea välistava tervisliku seisundiga inimesed enam iga viie aasta tagant korduvhindamist läbima. Edaspidi pikendatakse nende puuduvat töövõimet proaktiivselt kuni vanaduspensionieani.

Otsus puudutab inimesi, kel on peaasjalikult püsiv ja paranematu terviseseisund, näiteks vaimne alaareng, dementsus või püsiv voodihaigus. Kui seni vajasid need inimesed regulaarset ülehindamist, siis uue korra alusel teeb töötukassa pikendamise otsuse automaatselt kuni pensionieani.

"Meie eesmärk on säästa kõige raskemas seisus kliente ja nende lähedasi liigsest bürokraatiast ning ebamugavustest," selgitas töötukassa juhatuse liige Brit Rammul.

"Nende inimeste tervislik seisund on püsiv ja seetõttu ei ole korduv hindamine otstarbekas. Rakendame uut juhendit võimalikult väikese halduskoormusega – pikendamisotsused tehakse ilma, et inimene peaks ise uuesti taotlust esitama," lisas töötukassa esindaja.

Kuni viieaastane hindamisperiood säilib vaid üksikutel spetsiifilistel juhtudel, näiteks dialüüsravi saajatel või inimestel, kes on juhitaval hingamisel või vajavad pidevat hapnikravi. Kõikide teiste välistavate seisundite puhul rakendatakse pikaajalist prognoosi kuni pensionieani.

Töötukassa teeb muutmise otsuseid jooksvalt ning teavitab kliente uutest otsustest lähikuudel. 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

