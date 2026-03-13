X!

Kallas: USA tahab Euroopat lõhestada

USA välisminister Antony Blinken kohtus Stenbocki majas peaminister Kaja Kallasega
USA välisminister Antony Blinken kohtus Stenbocki majas peaminister Kaja Kallasega Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Ameerika Ühendriikide praegune juhtkond soovib Euroopat lõhestada, ütles EL-i välispoliitika juht Kaja Kallas.

"Minu arvates on oluline, et kõik mõistaksid, et USA on väga selgelt öelnud, et nad tahavad Euroopat lõhestada. Neile ei meeldi Euroopa Liit," ütles Kallas reedel väljaandes Financial Times (FT) avaldatud intervjuus, mis ilmus pärast enam kui aasta kestnud segadust Atlandi-ülestes suhetes.

USA president Donald Trump on oma teisel ametiajal korduvalt Euroopa Liitu rünnanud, kehtestades sellele kõrgemaid tollimakse ning rääkides Gröönimaa annekteerimisest – samm, mis võiks sisuliselt lõpetada NATO eksistentsi.

Sel nädalal algatas Trumpi administratsioon uurimise EL-i ja teiste riikide, sealhulgas Hiina, India, Jaapani, Lõuna-Korea ja Mehhiko suhtes seoses väidetega, et nad võivad rakendada ebaausaid kaubandustavasid. Uurimise kohaselt võivad riigid seetõttu seista juba sel suvel silmitsi uute tollidega, pärast seda, kui USA ülemkohus tühistas eelmisel kuul suure osa Trumpi tollidest, viidates nende ebaseaduslikkusele. 

Kallas ütles, et Ameerika Ühendriikide lähenemine Euroopa Liidule lähtub EL-i vastaste taktikast, vahendas FT.

EL-i riigid ei tohiks Trumpiga kahepoolselt suhelda, ütles Kallas, vaid nad peaksid temaga rääkima ühiselt platvormilt, "sest koos olles on meil võrdsed jõud", lisas ta FT-le.

Kaitseküsimustes peab aga blokk endiselt Ameerikalt relvastust ostma, sest Euroopal pole vajalikke võimeid, lisas Kallas ning tõdes, et Euroopa peab investeerima oma kaitsetööstusesse.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

