Keskerakond alustab läbirääkimisi liitumiseks ECR-iga

Keskerakonna volikogu Paides. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Keskerakonna volikogu otsustas Paides toimunud istungil, et Keskerakond esitab avalduse ja alustab läbirääkimisi liitumiseks ECR-iga (European Conservatives and Reformists Group).

Keskerakonna volikogu esimehe Erki Savisaare sõnul lahkus erakond 2024. aasta sügisel Euroopa liberaalsete parteide ühendusest (ALDE), sest surve riigisisesele poliitikale muutus liiga tugevaks. 

"Viimase pooleteise aasta jooksul on erakonnas arutletud selle üle, millise Euroopa parteiga on ühisosa kõige suurem. Peame tunnistama, et puhtakujulist tsentristlikku erakonda Euroopas ei ole ja seetõttu on valik eelkõige pragmaatiline," ütles Erki Savisaar ning lisas, et määravaks sai Keskerakonna ja ECR-i ühisosa olulisimates küsimustes. 

"Nii Keskerakond kui ka ECR näevad Euroopa Liitu tugeva majandusliiduna ning täna ka tugeva julgeolekuliiduna," ütles Savisaar.

"Me peame oluliseks rahvuslikku suveräänsust, õigusriiki ja madalaid makse. Vaja on töötada ühiselt selle nimel, et vähendada majandust pärssivat ülereguleerimist ja liigset bürokraatiat. Loomulikult oleme huvitatud sellest, et ülereguleerimise vähendamisega ei kannataks töötajate ja ametiühingute õigused. Oluline on keskkonnakaitse ja tehnoloogiline innovatsioon, aga seisame vastu ideoloogilisele rohepöördele. Senisel kujul on rohepööre vähendanud Euroopa majanduskeskkonna atraktiivsust ja konkurentsivõimet, samuti halvendanud siinset energiajulgeolekut ning tõstnud põhjendamatult kõrgele elutähtsate kaupade ja teenuste hinnad," rääkis Savisaar. 

ECR-i parteil on Euroopa Parlamendis suuruselt neljas fraktsioon. Keskerakonna liikmetest kuulub sinna Jaak Madison. Teine Keskerakonda kuuluv eurosaadik Jana Toom jätkab Renew Europe fraktsioonis, kuhu ta on kuulunud alates 2014. aastast.

