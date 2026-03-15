Varane rattahooaja algus on toonud töökodadesse järjekorrad

Vaevalt jõudis päike välja tulla, kui rattatöökodadesse tekkisid juba järjekorrad. Vennad Jalakad avastasid esmalt, et pidurid vajavad vahetamist, kuid pärast lühikest uudistamist selgus, et üht ratast on ikka juurde ka vaja.

Alden Jalakas rääkis, et sõidab rattaga iga päev, peamiselt kooli, aga ka niisama ringi.

Miko Jalakas lisas, et ta ei ole vahepeal rattaga sõitnud, sest ootab uut ratast. "Ma arvan, et kui ma selle uue saan, siis ma hakkan rohkem sõitma," ütles ta.

Vokitööd nime kandva rattatöökoja omanik Joosep Nilk ütleb, et eestlased sõidavad üha enam rattaga. Tema kortermaja keldrist alustanud ettevõte laienes esmalt kolme garaaži, tänaseks juba 11-sse.

"Naljakas, ma tulin ise Hispaaniast nädala aja eest ja siis ma nägin, kuidas siin oli kõvasti rohkem rattureid tänaval. Eesti inimene ikkagi kohe, kui päike tuleb, siis põhimõtteliselt on tänaval. Mis on väga lahe, et rattureid on Tallinnas tegelikult väga palju. Viimased nädalavahetused on olnud üsna kiired," sõnas Nilk.

Ka Hawaii Expressis jõuab uks vaevu sulguda, kui uus klient on juba platsis.

"Kui väljas on ilus ilm, tullakse rattaid ostma, kui lund sajab, tullakse suuski ostma. Kui pole kumbagi, ei tehta midagi," ütles Hawaii Expressi müügispetsialist Märt Märtson.

Mida rohkem sõitjaid, seda rohkem ka hooldust vajavaid rattaid.

"Hooldusega kindlasti tasub kohe aeg kirja panna, sest järjest rohkem tullakse, järjekorrad hakkavad kasvama. Siin hetkel on üks-kaks päeva ootamist, võib-olla varsti on see juba nädala peal," märkis Märtson.

Kelle jaoks algas rattahooaeg märtsis, kes alles kogub hoogu. Profid ütlevad, et sõita saab aasta ringi.

"Mina tegin esimesed sõidud juba veebruaris, mul on väga head riided selle jaoks. Ma ei ütle, et minu rehvid on selle jaoks mõeldud, aga mina valisin asfalti ja minu jaoks mugavad teed ja metsa sisse ma ei sõitnud, kus oli libe. Kui sa oled selline fänn, rattafänn, siis sa sõidad igale poole rattaga ja võib isegi kohtingule sõita ka rattaga," ütles rattasõltlane Anastasia Peterson.