Varane rattahooaja algus on toonud töökodadesse järjekorrad

Eesti
rattatee
rattatee Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tänavune jalgrattahooaeg on sooja kevade tõttu tavatult vara alanud ja rattatöökodades hakkavad tasapisi järjekorrad kasvama.

Vaevalt jõudis päike välja tulla, kui rattatöökodadesse tekkisid juba järjekorrad. Vennad Jalakad avastasid esmalt, et pidurid vajavad vahetamist, kuid pärast lühikest uudistamist selgus, et üht ratast on ikka juurde ka vaja.

Alden Jalakas rääkis, et sõidab rattaga iga päev, peamiselt kooli, aga ka niisama ringi.

Miko Jalakas lisas, et ta ei ole vahepeal rattaga sõitnud, sest ootab uut ratast. "Ma arvan, et kui ma selle uue saan, siis ma hakkan rohkem sõitma," ütles ta.

Vokitööd nime kandva rattatöökoja omanik Joosep Nilk ütleb, et eestlased sõidavad üha enam rattaga. Tema kortermaja keldrist alustanud ettevõte laienes esmalt kolme garaaži, tänaseks juba 11-sse.

"Naljakas, ma tulin ise Hispaaniast nädala aja eest ja siis ma nägin, kuidas siin oli kõvasti rohkem rattureid tänaval. Eesti inimene ikkagi kohe, kui päike tuleb, siis põhimõtteliselt on tänaval. Mis on väga lahe, et rattureid on Tallinnas tegelikult väga palju. Viimased nädalavahetused on olnud üsna kiired," sõnas Nilk.

Ka Hawaii Expressis jõuab uks vaevu sulguda, kui uus klient on juba platsis.

"Kui väljas on ilus ilm, tullakse rattaid ostma, kui lund sajab, tullakse suuski ostma. Kui pole kumbagi, ei tehta midagi," ütles Hawaii Expressi müügispetsialist Märt Märtson.

Mida rohkem sõitjaid, seda rohkem ka hooldust vajavaid rattaid.

"Hooldusega kindlasti tasub kohe aeg kirja panna, sest järjest rohkem tullakse, järjekorrad hakkavad kasvama. Siin hetkel on üks-kaks päeva ootamist, võib-olla varsti on see juba nädala peal," märkis Märtson.

Kelle jaoks algas rattahooaeg märtsis, kes alles kogub hoogu. Profid ütlevad, et sõita saab aasta ringi.

"Mina tegin esimesed sõidud juba veebruaris, mul on väga head riided selle jaoks. Ma ei ütle, et minu rehvid on selle jaoks mõeldud, aga mina valisin asfalti ja minu jaoks mugavad teed ja metsa sisse ma ei sõitnud, kus oli libe. Kui sa oled selline fänn, rattafänn, siis sa sõidad igale poole rattaga ja võib isegi kohtingule sõita ka rattaga," ütles rattasõltlane Anastasia Peterson.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:10

Bratka lõpetab Läti mänguga koondisekarjääri: keha ei pea enam vastu

22:05

Keeleteadlane: ropendamine annab vabanemise tunde

21:53

Uus nädal algab vihmasajuga

21:38

Teern ja Palts lõid Itaalias värava

21:35

"AK.Nädal" uuris, mis rolli omavad roppused tänapäevases keeles

21:32

Eksperdid: kütusehindade tõusul lähiajal lõppu ei paista

21:31

Rahvakohtunike kasutamisega kohtumenetlustes kaasneb rida muresid

21:22

Varane rattahooaja algus on toonud töökodadesse järjekorrad

21:08

Sotsid panevad koalitsiooni riigikogu esimehe valimistel proovile

20:48

Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

12:30

Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja Uuendatud

09:09

Moskvat räsivad juba teist nädalat võimude põhjustatud sidekatkestused

07:59

Kuubalased ründasid elektrikatkestuste tõttu kommunistliku partei kontorit

14.03

Slovakkia loobus Venemaa sanktsioonide uuendamise blokeerimisest

14:38

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

07:09

Trump: Iraan tahab sõda lõpetada, kuid leppe tingimused pole piisavalt head

14.03

Lääne Elu: päikesepargid on muutunud varaste sihtmärgiks

14.03

WSJ: Iraan tabas Saudi Araabia õhuväebaasis viit USA tankurlennukit

14.03

Stig Rästa: Eurovisiooni võitmiseks on sel aastal päris head võimalused

17:06

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:10

Bratka lõpetab Läti mänguga koondisekarjääri: keha ei pea enam vastu

21:38

Teern ja Palts lõid Itaalias värava

20:48

Odermatt sai mäele tulemata kristallgloobuse, Shiffrin jälle võidukas

20:29

Hermet tegi Prantsusmaal taas resultatiivse mängu, aga Dijon kaotas

loe: kultuur

14:29

Arvustus. Jack Vance'i fantastilised lood

13:38

Elektriteater tähistab eriprogrammiga kultusrežissööri John Watersi 80. sünnipäeva

12:49

Fotomuuseumi uus tegelusnäitus avab hetke, mil mustvalgest sai värviline

12:25

LUULETUS | Artur Alliksaare "Olematus võiks ju ka olematu olla"

loe: eeter

13:00

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Raivo Trassi 80. sünniaastapäevale

11:11

Volmer: vahetan kostüümi ja haige põlvega vanast peerust saab rokistaar Hardi

10:37

Max Õispuu: Kermo Murel on Saku ossi karakter

14.03

Stig Rästa: Eurovisiooni võitmiseks on sel aastal päris head võimalused

Raadiouudised

18:25

Jõhvi filmilinnak kaasab uuenduslike lahenduste pakkujaid

18:25

Võrus avati moekunstinäitus "Pinnamood."

18:25

Päevakaja (15.03.2026 18:00:00)

14.03

Kagu-Eesti ettevõtted on alustanud hooajatöötajate otsimist

14.03

Päevakaja (14.03.2026 18:00:00)

14.03

Öösel tuleb vihma, homme õhtul lörtsi

13.03

Päevakaja (13.03.2026 18:00:00)

13.03

Narva kütmiseks ehitatakse pikk torujuhe

13.03

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast

13.03

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo