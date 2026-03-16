Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab konkurentsi kütuseturul
Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutab esmaspäeval avalikul istungil kütuseturu konkurentsi toimimist ja kütuse hinna kujunemise läbipaistvust. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta, konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee ning Eesti Transpordikütuste Ühingu juhatuse liige Alan Vaht ja tegevjuht Krista-Maria Alas.
Erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) sõnul tuleb tuua Eesti kütusehinna seostesse maailmaturu hindadega rohkem läbipaistvust ja selgust.
