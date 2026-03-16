Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab konkurentsi kütuseturul

Eesti
Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutab esmaspäeval avalikul istungil kütuseturu konkurentsi toimimist ja kütuse hinna kujunemise läbipaistvust. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta, konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee ning Eesti Transpordikütuste Ühingu juhatuse liige Alan Vaht ja tegevjuht Krista-Maria Alas.

Erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) sõnul tuleb tuua Eesti kütusehinna seostesse maailmaturu hindadega rohkem läbipaistvust ja selgust.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo