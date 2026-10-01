Otse kell 14: riigikogu erikomisjon arutab Rail Balticu toppamist

Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter, Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets (pildil) ning Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Erikomisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) sõnul vajab selgitamist, millistel analüüsidel põhineb valitsuse muutunud seisukoht Rail Balticu valmimistähtaja suhtes.

"Veel suvel kinnitas peaminister, et Rail Baltic valmib 2030. aastaks. Nüüd on valitsuse seisukoht muutunud ja räägitakse projekti valmimisest 2034. aastal. Tahame teada, kuidas antud otsus sündis ning millistel analüüsidel see põhineb," ütles Kovalenko-Kõlvart.