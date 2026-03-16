Ministeerium plaanib luua üle-eestilise tervishoiukvaliteedi süsteemi

Värske uuringu kohaselt on meedikud Eestis arstiabi kvaliteediga rohkem rahul kui patsiendid ja piirkonniti on arstiabi erineva tasemega. Nüüd plaanib sotsiaalministeerium luua üle-eestilise tervishoiukvaliteedi süsteemi.

Kui tervishoiu kvaliteeti hinnata nagu koolikirjandit kümne palli süsteemis, siis inimeste hinnangul on see enam-vähem ehk ligi kuus punkti. Meedikute hinnang on pisut parem - 6,6 punkti.

"Kriitilisemad on patsiendid. Ka need, kes pole tervishoiuteenustega kokku puutunud ja pole arsti juures käinud. Võib-olla see on ka üldine arusaam, et Eestis pole hea seis. Need inimesed, kes on käinud viimasel 12 kuul arsti juures, on tunduvalt paremal arvamusel Eesti tervishoiu kvaliteedist," ütles sotsiaalministeeriumi tervishoiu kvaliteedipoliitika juht Maria Suurna.

Nii inimeste kui ka arstide jaoks on kõige põletavam probleem õigeaegne arsti juurde jutule pääsemine, aga kui inimesed kurdavad liiga pikkade ravijärjekordade üle, siis arstid näevad probleemi hoopis mujal.

"Kui patsient soovibki lihtsama tervisemurega Eesti tippkirurgi või spetsialisti juurde saada, siis meedikud saavad ju aru, et tegelikult on paljud küsimused, mida saaks õigel tasemel ära lahendada. Siin astub mängu ka patsiendi teadlikkus, et ta saaks aru või mõistaks või oleks olemas süsteem, kuidas alustada ka madalamalt tasemelt," lausus Suurna.

Ka selgus uuringust, et inimeste hinnangul pole mitte igal pool arstiabi samal tasemel. Kõige rahulolematud ollakse näiteks Ida-Virumaal, kõige vähem nurisetakse Lõuna-Eestis. Üheks arstiabi kvaliteedi näitajaks on terviseametis juhtumite registreerimine, kui midagi ei läinud ravi ajal nii, nagu plaanitud. 1600 raviasutusest on patsiendi ohujuhtumitest teada andnud vaid 200. Lisaks terviseametile jäetakse teadmatusse pahatihti ka patsient.

"Võiks olla normaalne tervishoiu osa, et kui juhtub ka kahjujuhtum, siis öeldakse seda. Öeldakse, et meil juhtus kahjujuhtum, kas lähedastele või patsiendile endale. Praegu on natukene parkla mõlkimine. Tuled välja, vaatad, et auto on ära mõlgitud, aga kes tegi, kus tegi? Saad aru, et midagi juhtus," sõnas terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.

Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on arstid juba mitukümmend aastat soovinud ühtset kvaliteedisüsteemi ja nüüd on see kavas luua, et üle Eesti saaks samal tasemel arstiabi.

"Kvaliteedisüsteemi üks osa on kliinilised kokkulepped, kliinilised juhendid. See tähendab seda, et on olemas kliinilised juhendid, kuidas ühte või teist tervisehäiret ravida. On olemas ka kokkulepped, antud juhul perearstide ja EMO-de vahel, et millal inimene peaks pöörduma ühte ja millal teise kohta. Lisaks on olemas ka juhend inimesele, et ta selgelt saaks aru, millal ta kuhu peab pöörduma," lausus Joller.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

19:31

Lisandra Vetesina: kui nüüd sai käe valgeks, siis oli hea tuju

19:25

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:13

Rinnavähi diagnoosi saanud Trumpi personaliülem jääb ametisse edasi

19:02

Haus galeriis näeb Markus Kasemaa ja Nina Doshe loomingut

18:54

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:52

Kristo Enn Vaga: ajalukku kirjutatakse Läänemets väiksemalt kui Riina Kionka Uuendatud

18:45

Päevakaja (16.03.2026 18:00:00)

18:45

Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais Uuendatud

18:42

Kohus otsustab lähipäevil, kas minna edasi Tartu HLÜ panktorimenetlusega

18:39

Loetumad uudised

06:19

Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

07:00

Trump survestab NATO-t osalema Hormuzi väina kaitsmisel Uuendatud

05:07

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

15.03

Sõja 1481. päev: Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja Uuendatud

18:45

Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais Uuendatud

03:13

Galerii: 98. Oscarite punane vaip Uuendatud

15.03

Moskvat räsivad juba teist nädalat võimude põhjustatud sidekatkestused

05:08

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

13:21

Kallas soovitab suunata EL-i mereväemissiooni Punaselt merelt Hormuzi väina Uuendatud

04:55

Rahandusministeerium tahab kasutamata eelarve arvestuse ära muuta

ilmateade

loe: sport

19:31

Lisandra Vetesina: kui nüüd sai käe valgeks, siis oli hea tuju

18:38

Heino Enden soovib treenerite intervjuudest rohkem konkreetsust

18:06

Prins: meedia ei pea teadma kõike, mis võistkonna sees toimub

17:35

Uspenski kaotas U-23 EM-il pronksimatši

loe: kultuur

19:02

Haus galeriis näeb Markus Kasemaa ja Nina Doshe loomingut

15:22

Liimets võõrkeelse filmi Oscarist: Joachim Trier on Norrat väga võimsalt filmikaardile panemas

15:04

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

14:54

Kodumaine dokfilm "Kadunud unistus" kogus avapäevadega üle 1500 külastuse

loe: eeter

18:08

Boy George astub Eurovisioonil San Marino eest võistlustulle

15:04

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

13:11

Video: ekspert jagab nõuandeid, kuidas jalgratas pärast talve sõidukorda seada

13:06

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

Raadiouudised

17:35

Eesti õhuruumis oli läinud aastal rohkem lende ja rohkem suuri lennukeid kui aasta varem

15:25

Raadiouudised (16.03.2026 15:00:00)

12:40

Heteropaarid eelistavad kooselulepinguid, samasoolised pigem abielu

12:30

Psühhiaatrite puudus on suurim Tallinnas ja Ida-Virumaal

12:25

Raadiouudised (16.03.2026 12:00:00)

10:25

Ilm on täna sajune

10:25

Nafta hinna tõus võib vähendada Eesti majanduskasvuootust

10:20

Rahandusministeerium muudab eelarve arvestamise metoodikat

09:25

Raadiouudised (16.03.2026 09:00:00)

09:25

Soome soovib leevendada tuumarelvakeeldu

