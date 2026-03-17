Kreekas kaatriõnnetuses viga saanud piirivalvurite seisund on stabiilne

Kreekas Frontexi operatsioonil õnnetusse sattunud piirivalvurite seisund on stabiilne, ütles politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Kommusaar

Esmaspäeva pärastlõunal juhtus Vahemerel Megisti saare lähistel raske õnnetus Frontexi ühisoperatsioonil osalevate Eesti piirivalvurite kaatriga. PPA kaater vajus õnnetuse järel põhja.

Pardal oli viis inimest, kellest neli viidi haiglasse. Kaatri peal viibis õnnetuse hetkel ka Eesti suursaadik Karin Rannu, kes oli külastamas Eesti üksust.

Kommusaar rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et praegu selgitab PPA asjaolusid, mis võisid kaatri uppumise põhjustada. Kaks piirivalvurit, kes said raskeid vigastusi, on jätkuvalt haiglaravil, kuid stabiilses seisundis.

"Kõige olulisem oli see, et inimesed said kiiresti haiglasse. Tänu meedikute pingutusele on meie kolleegid nüüd stabiilses seisus. Eileõhtused jõupingutused läksid sellele, et inimesed saaksid vajalikku ravi. Oleme väga tänulikud Kreeka ametivõimudele, Frontexi kolleegidele ja oma inimestele, kes olid kohapeal," sõnas Kommusaar.

Esialgu ei ole informatsiooni, kas tegemist oli puhtalt õnnetusega või eelnesid sellele tehnilised rikked ning muud asjaolud, ütles Kommusaar.

Uppunud kaater abistas Kreeka rannikuvalvet Euroopa välispiiri valvamisel.

Kommusaar selgitas, et Euroopa Liidu liikmesriigid käivad üksteisel ühisoperatsioonidel abis ning Eesti on võtnud endale kohustuse aidata ajal, mil kodumaal on talveperiood, kuid lõunapoolsetes riikides on vesi vaba.

"Meie üks ülesanne on tagada piiriturvalisust. Oleme seda aastaid teinud ja seekord abistasime Kreeka rannikuvalvet. Reageerime seal nii ebaseaduslikule migratsioonile kui ka kaubavedudele," rääkis ta.

Missioon oli peagi lõppemas, kuid õnnetuse tõttu lõppes see Eesti jaoks mõni päev varem. Need piirivalvurid, kelle seisund võimaldab, hakkavad esimesel võimalusel koju liikuma, ütles Kommusaar.

Eksperdid annavad peagi hinnangu, kas kiirkaatrit on võimalik meresügavusest kätte saada ja sellega midagi ette võtta.

"Tegemist on Euroopa Liidu vahendite toel soetatud kiirkaatriga, mida Eesti kasutas igapäevaselt oma piiride valvamisel ja täitis samal ajal kohustust teiste liikmesriikide ees. Mõned kuud aastas täitsime selle kaatriga ülesandeid Vahemerel," rääkis Kommusaar.

Kaatri hind on miljonites eurodes, kuid PPA on kõik sellised alused kindlustanud. "Nüüd seisab ees töö selgitamaks, kui suures osas kindlustus sõiduvahendi katab," lisas Kommusaar.

Ta tõdes, et tegemist oli õnneliku õnnetusega, kuna kõik laeval viibinud suutsid aluselt välja pääseda.