Kreekas kaatriõnnetusse sattunud piirivalvurid jõudsid tagasi Eestisse

Märtsi keskel Kreekas Euroopa Liidu piirivalvemissioonis osalenud ja selle ajal kaatriõnnetuse tagajärjel haiglasse sattunud Eesti piirivalvurid jõudsid tagasi koju.

"Kreekas kaatriõnnetusse sattunud ja haiglaravi vajanud piirivalvurid jõudsid pühapäeval tagasi Eestisse. Vigastustest taastumiseks vajavad nad aga veel veidi rahu ja mõnda aega kodust ravi," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) piirivalvejuht Veiko Kommusaar esmaspäeval ERR-ile.

Õnnetus juhtus Megisti saare lähistel 16. märtsi pärastlõunal, kui kolmeliikmeline Eesti piirivalvurite kaatrimeeskond koos kohaliku piirivalvuri ja külalisega, kes oli Eesti suursaadik Kreekas Karin Rannu, olid merel. Ümber paiskunud ja põhja vajunud kaatri juurest viidi neli inimest haiglasse, kellest kahe piirivalvuri vigastused olid rasked. Saadik sai kergemalt viga.

"Õnnetuse üksikasjade uurimine jätkub ning PPA teeb seda koostöös riigilaevastiku ja ohutusjuurdluskeskusega. Õnnetuse järel uppunud alus on veel mere põhjas ning selle edasise saatuse osas teeb otsuse kindlustus," märkis Kommusaar.

Ta on varasemalt ERR-ile öelnud, et kaater maksis mitu miljonit eurot.

Uppunud kaater abistas Kreeka rannikuvalvet Euroopa välispiiri valvamisel.

Kommusaar lisas, et kuna Eestis on algamas navigatsioonihooaeg ning arvestades ka praegust julgeolekukeskkonda oleks piirivalvel mereturvalisuse tagamiseks hädasti uut alust vaja. "Töö lahenduste leidmiseks käib," ütles piirivalvejuht.

Tema sõnul õnnetus siiski Eesti osalemist Euroopa Liidu piirivalveameti Frontex missioonil Vahemeres hetkel ei mõjuta: "Enamasti kaasume meie Vahemere riikide paadipatrulli ajal, mil Eestis on navigatsioonihooaeg lõppenud. Nii algas meie meeskonna ühisoperatsioon Kreekas mullu oktoobris ja lõppes tänavu 18. märtsil ning tänaseks on kõik seal osalenud ametnikud tagasi Eestis. Eesootava sügise otsused on veel tegemisel."

Kommusaar selgitas, et Euroopa Liidu liikmesriigid käivad üksteisel ühisoperatsioonidel abis ning Eesti on võtnud endale kohustuse aidata ajal, mil kodumaal on talveperiood, kuid lõunapoolsetes riikides on vesi vaba.

PPA ametnikud osalevad Frontexi ühisoperatsioonidele igal aastal üle Euroopa ning vajadusel ka ühisoperatsioonidel kolmandates riikides.

"Tänavu osalevad meie ametnikud näiteks ühisoperatsioonidel nii Bulgaarias, Itaalias, Maltal kui ka mitmetes teistes riikides. Tehnikavahendiga kaasumine otsustakse erinevate osapoolte koostöös," ütles Kommusaar.