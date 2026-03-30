Kreekas kaatriõnnetusse sattunud piirivalvurid jõudsid tagasi Eestisse

Baltic Workboatsi tehases ehitatud piirivalvekaater. Autor/allikas: Baltic Workboats
Märtsi keskel Kreekas Euroopa Liidu piirivalvemissioonis osalenud ja selle ajal kaatriõnnetuse tagajärjel haiglasse sattunud Eesti piirivalvurid jõudsid tagasi koju.

"Kreekas kaatriõnnetusse sattunud ja haiglaravi vajanud piirivalvurid jõudsid pühapäeval tagasi Eestisse. Vigastustest taastumiseks vajavad nad aga veel veidi rahu ja mõnda aega kodust ravi," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) piirivalvejuht Veiko Kommusaar esmaspäeval ERR-ile.

Õnnetus juhtus Megisti saare lähistel 16. märtsi pärastlõunal, kui kolmeliikmeline Eesti piirivalvurite kaatrimeeskond koos kohaliku piirivalvuri ja külalisega, kes oli Eesti suursaadik Kreekas Karin Rannu, olid merel. Ümber paiskunud ja põhja vajunud kaatri juurest viidi neli inimest haiglasse, kellest kahe piirivalvuri vigastused olid rasked. Saadik sai kergemalt viga.

"Õnnetuse üksikasjade uurimine jätkub ning PPA teeb seda koostöös riigilaevastiku ja ohutusjuurdluskeskusega. Õnnetuse järel uppunud alus on veel mere põhjas ning selle edasise saatuse osas teeb otsuse kindlustus," märkis Kommusaar.  

Ta on varasemalt ERR-ile öelnud, et kaater maksis mitu miljonit eurot. 

Uppunud kaater abistas Kreeka rannikuvalvet Euroopa välispiiri valvamisel.

Kommusaar lisas, et kuna Eestis on algamas navigatsioonihooaeg ning arvestades ka praegust julgeolekukeskkonda oleks piirivalvel mereturvalisuse tagamiseks hädasti uut alust vaja. "Töö lahenduste leidmiseks käib," ütles piirivalvejuht.

Tema sõnul õnnetus siiski Eesti osalemist Euroopa Liidu piirivalveameti Frontex missioonil Vahemeres hetkel ei mõjuta: "Enamasti kaasume meie Vahemere riikide paadipatrulli ajal, mil Eestis on navigatsioonihooaeg lõppenud. Nii algas meie meeskonna ühisoperatsioon Kreekas mullu oktoobris ja lõppes tänavu 18. märtsil ning tänaseks on kõik seal osalenud ametnikud tagasi Eestis.  Eesootava sügise otsused on veel tegemisel."

Kommusaar selgitas, et Euroopa Liidu liikmesriigid käivad üksteisel ühisoperatsioonidel abis ning Eesti on võtnud endale kohustuse aidata ajal, mil kodumaal on talveperiood, kuid lõunapoolsetes riikides on vesi vaba. 

PPA ametnikud osalevad Frontexi ühisoperatsioonidele igal aastal üle Euroopa ning vajadusel ka ühisoperatsioonidel kolmandates riikides.

"Tänavu osalevad meie ametnikud näiteks ühisoperatsioonidel nii Bulgaarias, Itaalias, Maltal kui ka mitmetes teistes riikides. Tehnikavahendiga kaasumine otsustakse erinevate osapoolte koostöös," ütles Kommusaar.

Toimetaja: Mait Ots

viimased uudised

13:25

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

13:24

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

13:11

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

13:10

Eesti riik kaasas 342 miljonit eurot

13:01

Itaalia motosportlane kordas Rossi ja Agostini saavutust

13:01

Michal: Eesti õhukaitse muutub mitmekihiliseks

12:49

Kreekas kaatriõnnetusse sattunud piirivalvurid jõudsid tagasi Eestisse

12:40

Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng Uuendatud

12:39

Sirje Helme jätkab Eesti Kunstimuuseumi juhina

12:27

Matemaatik: kuulsuste surmalaine taga peidab end juhuslikkus

29.03

Soomes kukkusid alla kaks Ukraina drooni Uuendatud

06:11

Politsei lasi Kose vallas maha relvastatud mehe

29.03

Sõja 1495. päev: Ukraina jätkas Ust-Luga sadama ründamist Uuendatud

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

09:41

Isa koos kolme pojaga sai süüdistuse inimkaubanduses

12:40

Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng Uuendatud

29.03

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

29.03

Elektri börsihind tõuseb esmaspäeva hommikul üle 800 euro

29.03

Nafta hinnatõusu tõttu peavad mitmed teenusepakkujad oma hindasid tõstma

29.03

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

ilmateade

loe: sport

13:24

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

13:11

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

13:01

Itaalia motosportlane kordas Rossi ja Agostini saavutust

12:20

Eesti rühmvõimlejad jõudsid MK-etapil kolme hulka

loe: kultuur

13:25

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

12:39

Sirje Helme jätkab Eesti Kunstimuuseumi juhina

11:13

New Yorgi residentuurikonkursi võitis Diana Tamane

10:59

Riste Sofie Käär: raamatukogud pole enam lihtsalt stiilipuhtad kirjandushoidlad

loe: eeter

11:41

Priit Võigemast: iseendale tuleb tekitada ebamugavaid olukordi

29.03

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jaan Toomingule

29.03

Ranna Rantšo perenaine viib oma kitse- ja lambatalled hooldekodudesse külla

29.03

Indrek Raadik: kui reedel ja laupäeval on kontsert, siis enne teisipäeva väga trenni ja jooksma ei tiku

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (30.03.2026 12:00:00)

11:40

Energiahindade tõus lööb niigi pingul Euroopa riikide eelarveid

11:40

HS: Soome lennanud droonid näitavad, et riik ei ole droonide tõrjumiseks valmis

09:25

Raadiouudised (30.03.2026 09:00:00)

29.03

Ühendriikides toimusid ulatuslikud meeleavaldused Donald Trumpi poliitika vastu

29.03

Päevakaja (29.03.2026 18:00:00)

29.03

Päästeamet hoiatab kulupõlengute eest

29.03

Sillamäel toimusid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

28.03

Hollandis algab taas tulbihooaeg

28.03

Soomaa loomakasvatajad on ikka hädas huntidega

