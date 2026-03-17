Suvevaheajaks tööd otsivad lapsed jooksevad vabadele kohtadele tormi

Eesti
Noored. Pilt on ilustreeriv. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Suvevaheajaks tööd otsivad noored jooksevad vabadele töökohtadele tormi. Lihtsam on suvetööd teenida neil, kes on varem juba ametis olnud või kelle vanemate töökoht pakub lastele võimalust taskuraha teenida.

Kruiisituriste võõrustav Deneesti otsis suveks 10-15 last suveks appi. Sotsiaalmeedias avaldatud postitusele järgnes tõeline tormijooks, nii et 24 tundi hiljem andis ettevõte teada, et enam pole mõtet kirjutada.

"Huvi küll nii suur ei ole olnud eelnevatel aastatel, pigem on olnud maksimaalselt 40. See aasta, et 150 kandidaati ja üle selle, et see oli väga suur üllatus meile," ütles Deneesti tugiteenuste juht Jarek Riska.

Kandideerima oodati alates 13 eluaastast, aga alla 15-aastaseid oli tööotsijate seas vähem. Ennekõike tahtsid tööle tulla 15- kuni 17-aastased.

"Osadega me ei saa tõesti vestlusi pidada, aga 70 noorega me tegelikult vestluse peame ja tegelikult üritame järgmisel aastal veel rohkem vastu võtta," sõnas Riska.

Töötukassal on praegu pakkuda umbes 100 tähtajalist töökohta. Suveperioodiks otsitakse klienditeenindajaid, suveniirimüüjaid, abitöölisi aiandisse, aga ka toateenindajaid hotelli.

"Hästi hea meel on, et noored täna juba pea pool aastat ette planeerivad, saadavad kirju, küsivad, kas nad saavad suveks tööle. Eriti hea meel on, kui noor tuleb juba mitmes aasta samasse ettevõttesse tagasi," lausus hotellide ja restoranide liidu juhatuse liige Ain Käpp.

Käpp kinnitas ka, et kuigi hetkel on suveperioodiks palju huvilisi, siis tasub siiski noortel alati proovida töökohale kandideerida.

"Proovida tasub ikkagi ja kindlasti tulevad viimasel hetkel mingeid muudatusi, kus tekivad vabad kohad," lisas Käpp.

Kuigi noorte töötamisele on seatud mitmeid piiranguid, siis Käpa sõnul nendega oskavad tööandjad arvestada ja need koolilaste palkamisel takistuseks ei saa.

"Teine oht on see, kui nüüd alampalk tõuseb sellises rütmis, mis nagu viimastel aastatel on tõusnud, et siis ettevõtted ei jõua lihtsalt noori palgata, ilma kogemusteta inimesi," sõnas Käpp.

Helena Vain läks esimest korda suvevaheajal tööle 13-aastasena. Ta on käinud malevas, olnud suviti laos tööl, aga olnud ametis ka paintballi instruktorina.

"Minul on see väga kergelt läinud, ma olen leidnud tööd läbi tutvuste ja trenni. Aga üldiselt tundub, et pigem on raske (tööd leida - toim), sest väga suur konkurents on," lausus 18-aastane Helena.

Neiu sõnul on lihtsam tööd leida neil, kel eelnev töökogemus on olemas, aga ka mitme võõrkeele oskus tuleb tublisti kasuks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:55

Annelinna raamatukogu näitus tutvustab Kanada eestlaste lapsepõlvemälestusi

18:50

Euroopa Komisjon plaanib muudatusi heitkogustega kauplemise süsteemis

18:50

E-piim plaanib võlgade katteks müüa Läti meierei

18:50

ERR Brüsselis: Euroopa Komisjon plaanib muuta ETS-i

18:50

Mark Soosaar näitusest "Järelnoppijad": idee saime Prantsusmaa põllumeestelt

18:45

Priit Põldma lavastusest "Lõputu suvi": otsisin põlvkondliku ideaalide purunemist

18:41

Ökonomist: Euroopa inflatsiooniprognoos võib ületada kahte protsenti

18:40

Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

18:36

Suvevaheajaks tööd otsivad lapsed jooksevad vabadele kohtadele tormi

18:35

Narva arstidel on keeruline eesti keele oskust arendada

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.03

Eesti piirivalvurid sattusid Kreekas Frontexi operatsioonil raskesse õnnetusse Uuendatud

18:32

Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all Uuendatud

16.03

Konkurentsiamet: Eestis maksis kütus pikka aega rohkem kui teistes riikides

10:01

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

08:02

Saksa leht: Ukraina alistas mereväeõppustel NATO üksused

16.03

Ministeerium loobus õpilastele ja eakatele bussipileti kehtestamisest

09:49

Iisrael saatis maaväed Liibanoni

16.03

Belgia peaminister kutsus EL-i üles sõlmima Venemaaga kokkulepet

04:47

Osa Tallinna Maarjamäe mälestuspaiga õunapuudest on hävinud

14:03

Tanel Kiik: mulle saatis presidendikandidaatidega SMS-i Kristo Enn Vaga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:35

VAATA OTSE | Eesti naiskond lõpetab EM-valiksarja Läti vastu Uuendatud

18:29

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

17:51

Ojamaa tohib platsile naasta alles aprillis

17:17

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

loe: kultuur

18:55

Annelinna raamatukogu näitus tutvustab Kanada eestlaste lapsepõlvemälestusi

18:50

Mark Soosaar näitusest "Järelnoppijad": idee saime Prantsusmaa põllumeestelt

18:45

Priit Põldma lavastusest "Lõputu suvi": otsisin põlvkondliku ideaalide purunemist

17:17

Universal Music lubab uue One Nordic mudeli alla koondada ka Eesti ja Baltikumi

loe: eeter

16:26

Märt Treieri juhitud saates "Psühho" on vaatluse all elutöö ja vaesus

14:38

Mürgistusteabejuht: koolilapse jaoks peaks tegema turvalise ravimikarbi

14:23

Eurovisiooni fänn: Soome on favoriit ja Soome tõesti tahab võita

13:37

Raimo Ülavere: igavad ja tüütud tegevused kasvatavad vastupidavust

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (17.03.2026 18:00:00)

15:35

Sitsiillased ei taha lasta USA-l oma baasi kasutada

15:30

Raadiouudised (17.03.2026 15:00:00)

12:35

Eesti randadel on leitud linnugrippi surnud luiki

12:35

Venemaa loob netis uut raudset eesriiet

12:35

EMO-d võivad alates aprillist väiksema tervisemurega patsiendid minema saata

12:25

Raadiouudised (17.03.2026 12:00:00)

10:30

E-piima pankrot sunnib piimatootjaid lehmi müüma

09:20

Raadiouudised (17.03.2026 09:00:00)

16.03

Päevakaja (16.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo