Suvevaheajaks tööd otsivad lapsed jooksevad vabadele kohtadele tormi

Suvevaheajaks tööd otsivad noored jooksevad vabadele töökohtadele tormi. Lihtsam on suvetööd teenida neil, kes on varem juba ametis olnud või kelle vanemate töökoht pakub lastele võimalust taskuraha teenida.

Kruiisituriste võõrustav Deneesti otsis suveks 10-15 last suveks appi. Sotsiaalmeedias avaldatud postitusele järgnes tõeline tormijooks, nii et 24 tundi hiljem andis ettevõte teada, et enam pole mõtet kirjutada.

"Huvi küll nii suur ei ole olnud eelnevatel aastatel, pigem on olnud maksimaalselt 40. See aasta, et 150 kandidaati ja üle selle, et see oli väga suur üllatus meile," ütles Deneesti tugiteenuste juht Jarek Riska.

Kandideerima oodati alates 13 eluaastast, aga alla 15-aastaseid oli tööotsijate seas vähem. Ennekõike tahtsid tööle tulla 15- kuni 17-aastased.

"Osadega me ei saa tõesti vestlusi pidada, aga 70 noorega me tegelikult vestluse peame ja tegelikult üritame järgmisel aastal veel rohkem vastu võtta," sõnas Riska.

Töötukassal on praegu pakkuda umbes 100 tähtajalist töökohta. Suveperioodiks otsitakse klienditeenindajaid, suveniirimüüjaid, abitöölisi aiandisse, aga ka toateenindajaid hotelli.

"Hästi hea meel on, et noored täna juba pea pool aastat ette planeerivad, saadavad kirju, küsivad, kas nad saavad suveks tööle. Eriti hea meel on, kui noor tuleb juba mitmes aasta samasse ettevõttesse tagasi," lausus hotellide ja restoranide liidu juhatuse liige Ain Käpp.

Käpp kinnitas ka, et kuigi hetkel on suveperioodiks palju huvilisi, siis tasub siiski noortel alati proovida töökohale kandideerida.

"Proovida tasub ikkagi ja kindlasti tulevad viimasel hetkel mingeid muudatusi, kus tekivad vabad kohad," lisas Käpp.

Kuigi noorte töötamisele on seatud mitmeid piiranguid, siis Käpa sõnul nendega oskavad tööandjad arvestada ja need koolilaste palkamisel takistuseks ei saa.

"Teine oht on see, kui nüüd alampalk tõuseb sellises rütmis, mis nagu viimastel aastatel on tõusnud, et siis ettevõtted ei jõua lihtsalt noori palgata, ilma kogemusteta inimesi," sõnas Käpp.

Helena Vain läks esimest korda suvevaheajal tööle 13-aastasena. Ta on käinud malevas, olnud suviti laos tööl, aga olnud ametis ka paintballi instruktorina.

"Minul on see väga kergelt läinud, ma olen leidnud tööd läbi tutvuste ja trenni. Aga üldiselt tundub, et pigem on raske (tööd leida - toim), sest väga suur konkurents on," lausus 18-aastane Helena.

Neiu sõnul on lihtsam tööd leida neil, kel eelnev töökogemus on olemas, aga ka mitme võõrkeele oskus tuleb tublisti kasuks.