Kolmapäeval mõõdeti Tallinnas sireenide helitugevust

Päästeamet kontrollis kolmapäeval taas ohuteavitussüsteemi. Suuremates linnades ja asulates käivitus üle saja sireeniposti ja päästeamet jäi testiga üldiselt rahule. Lisaks sireenidele saadeti SMS-teavitusi ja teateid äppides ning rahvusringhäälingu kanalites.

"Täna mõõdame Tallinnas sireenide helitugevust. Punkte on meil 125. Punktide asukohad valisime selle järgi, et kus võiks olla võimalikud probleemkohad - kas ta on liiga mürarikas keskkond ja kas liiklusmüra võiks sireeni ära varjata või vastupidi on võib-olla sireeni kuuldavuse ääreala," sõnas päästeameti kriisivalmiduse nõunik Tambet Vodi, lisades, et sireene oli kolmapäeval kuulda päris hästi.

Vodi sõnul oli eeldus, et pealinna liiklusmüra on suur, aga kella 15.00 ajal müra sireeni ära ei varjutanud.

"Ma ütleks, et kui siin sireenid käima panna, siis inimene saab aru, et oht on lähedal," lisas Vodi.

"Ma arvan, kui tuleb mingi päris katastroof või midagi sellist, siis vaadatakse, kas on kuulda hästi," vastas Markus küsimusele, miks sireene katsetati.

"Mu ema rääkis, et täna tuleb selline alarm ja koolis räägiti ka meile, et tuleb alarm," teadis Hans rääkida.

Sireenipostid on paigaldatud parimast kostvusest lähtudes. Postide asukohta päästeamet ei avalda.

"Täna katab see üle Eesti 65 protsenti elanikkonnast. Me pikemas perspektiivis tahaks kindlasti seda numbrit suurendada. On see siis 80 protsenti või mõni protsent siia-sinna. Sõltub sellest, kui palju seda valdkonda rahastatakse tulevikus. 100 protsenti me kindlasti ei jõua, sest see on ebareaalne arvestades, millise hajaasustusega Eesti on," lausus päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets.