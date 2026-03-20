Jõhvi filmilinnakusse tuleb ka hotell

Jõhvi kerkiva Eesti esimese filmilinnaku eestvedajad loodavad, et see annab hoogu kohalikule majandusele. Näiteks on plaanis linnaku teenindamiseks ehitada majutusasutus.

Jõhvi filmilinnaku eestvedaja, Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juhi Teet Kuusmiku sõnul on mitmed ettevõtted näidanud üles huvi hakata pakkuma filmilinnakut toetavaid teenuseid.

"Me peame läbirääkimisi mitmete ettevõtetega, kes on huvitatud filmilinnakusse tulekust. Need on ettevõtted, kes pakuvad filmitööstusele teatud teenuseid. Olgu need siis eriefektid või seadmete ja tehnika rentimine. Otsime ka partnerit ning mõned ideed on, et filmitööstuse jaoks tekitada siia kohapeale mingi madalama hinnatasemega kvaliteetne majutus. Lisaks sellele ehitatakse praegu Jõhvi linna 70 toaga kolmetärnihotelli. Selles mõttes see projekt kindlasti meelitab inimesi ja kutsub neid siia tegutsema ning erasektoris investeeringuid tegema," sõnas Kuusmik.

Filmilinnak kerkib Kotinuka külla Tallinna-Narva maantee vahetusse lähedusse.

Jõhvi filmilinnak valmib kolmes osas: eraldi saadi toetus stuudiote kompleksi, inkubatsioonikeskuse büroohoone ja taristu ehitamiseks. Neist taristuga on jõutud kõige kaugemale.

"Infrastruktuuritööd on lõpetatud. Teed, vesi, kanalisatsioon – kogu vajalik infrastruktuur on olemas. Praegu käib meil digimultimeedia inkubaatori kõrval alajaama ehitus ja põhikaablite kohaletoomine, nii et ka nende asjadega oleme graafikus," ütles Kuusmik.

Huvi suve lõpus avatava kahe filmistuudiohoone kasutamiseks on Kuusmiku sõnul suur.

"Filmistuudiote asjus käivad aktiivsed läbirääkimised viie filmiprojektiga, mis võiksid sisse tulla sel aastal ajavahemikus hoone avamisest kuni aasta lõpuni. Selles mõttes võib öelda, et huvi on väga suur," oli Kuusmik rahul.

Euroraha toel valmiv Jõhvi filmilinnak läheb maksma 16 miljonit eurot.