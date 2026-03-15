Ida-Virumaal on valmimas filmilinnak

Ida-Virumaal on valmimas Eesti esimene kinolinnak. Lisaks ehitamisele tehakse tööd ka selle nimel, et maakonnas oleks inimesi, kes suudaks filmitööstust toetada.

Jõhvi filmilinnakus on lisaks kahele filmistuudiole kerkimas ka digi- ja multimeedia inkubatsioonikeskuse büroohoone. Maja kuuel korrusel hakkavad tegutsema nii filmistuudiote tegevust toetavad asutused kui ka uusi tehnilisi lahendusi välja töötavad ettevõtted.

"Filmitööstus on praegu väga kiiresti muutumas. Tehisintellekti tulekuga on filmitööstusesse tulnud väga tugevalt sisse just infotehnoloogia ja arvutitega tehtavad taustad ja filmid üldse. Kuna meil on selline kompleks, mis võimaldab nii infrastruktuuri kui ka tegelikult tugiteenuseid, siis meie jaoks on hästi tähtis olla selles valdkonnas - üks asi Eestis, teine asi Läänemere piirkonnas, aga võib-olla ka laiemalt - pioneerid ja innovaatiliste lahenduste pakkujad," ütles Jõhvi filmilinnaku eestvedaja Teet Kuusmik.

Samal ajal kui Jõhvi kerkib filmilinnak, toimuvad väljaõpped neile, kel on huvi toetavate tegevustega filminduses kaasa lüüa. Koolitusi eest vedava filmiinkubaatori projektijuhi Evelin Saarmetsa sõnul on hea, et juba aastaid on Ida-Virumaal filme tehtud. Nii on paljudel kohalikel inimestel juba filmitegijate aitamise kogemus olemas.

"Neid koostööpartnereid, kes oleksid valmis praegu filmitootjatega maakonnas toimetama, neid on, aga neid võiks alati rohkem olla. Selle jaoks me neid inkubatsiooniprogramme ka teeme, et kohalikel ettevõtjatel ja inimestel, kes on filmitootmisest huvitatud, kasvaks teadlikkus. Et nad oleksid valmis kaasa lööma, et nad teaksid, kuidas filmitootmine käib. Aitame luua teadlikkust filmi tootmisest, ning siis on lihtsam juba siseneda sellesse filmimaailma ja pakkuda oma teenuseid," ütles Saarmets.

16 miljonit eurot maksma minev Jõhvi filmilinnak peaks uksed avama suve lõpus.