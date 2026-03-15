Ida-Virumaal on valmimas filmilinnak

Jõhvi filmilinnaku hoone. Autor/allikas: ERR
Ida-Virumaal on valmimas Eesti esimene kinolinnak. Lisaks ehitamisele tehakse tööd ka selle nimel, et maakonnas oleks inimesi, kes suudaks filmitööstust toetada.

Jõhvi filmilinnakus on lisaks kahele filmistuudiole kerkimas ka digi- ja multimeedia inkubatsioonikeskuse büroohoone. Maja kuuel korrusel hakkavad tegutsema nii filmistuudiote tegevust toetavad asutused kui ka uusi tehnilisi lahendusi välja töötavad ettevõtted.

"Filmitööstus on praegu väga kiiresti muutumas. Tehisintellekti tulekuga on filmitööstusesse tulnud väga tugevalt sisse just infotehnoloogia ja arvutitega tehtavad taustad ja filmid üldse. Kuna meil on selline kompleks, mis võimaldab nii infrastruktuuri kui ka tegelikult tugiteenuseid, siis meie jaoks on hästi tähtis olla selles valdkonnas - üks asi Eestis, teine asi Läänemere piirkonnas, aga võib-olla ka laiemalt - pioneerid ja innovaatiliste lahenduste pakkujad," ütles Jõhvi filmilinnaku eestvedaja Teet Kuusmik.

Samal ajal kui Jõhvi kerkib filmilinnak, toimuvad väljaõpped neile, kel on huvi toetavate tegevustega filminduses kaasa lüüa. Koolitusi eest vedava filmiinkubaatori projektijuhi Evelin Saarmetsa sõnul on hea, et juba aastaid on Ida-Virumaal filme tehtud. Nii on paljudel kohalikel inimestel juba filmitegijate aitamise kogemus olemas.

"Neid koostööpartnereid, kes oleksid valmis praegu filmitootjatega maakonnas toimetama, neid on, aga neid võiks alati rohkem olla. Selle jaoks me neid inkubatsiooniprogramme ka teeme, et kohalikel ettevõtjatel ja inimestel, kes on filmitootmisest huvitatud, kasvaks teadlikkus. Et nad oleksid valmis kaasa lööma, et nad teaksid, kuidas filmitootmine käib. Aitame luua teadlikkust filmi tootmisest, ning siis on lihtsam juba siseneda sellesse filmimaailma ja pakkuda oma teenuseid," ütles Saarmets.

16 miljonit eurot maksma minev Jõhvi filmilinnak peaks uksed avama suve lõpus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

19:08

Ärm sprintis Horvaatias viiendaks, Mihkels kukkus viimasel etapil

18:45

18:43

Võrumaa muuseumis avati tekstiilinäitus

18:25

Jõhvi filmilinnak kaasab uuenduslike lahenduste pakkujaid

18:25

Võrus avati moekunstinäitus "Pinnamood."

18:25

Päevakaja (15.03.2026 18:00:00)

18:19

Messi ja Yamali vastasseis jääb ära

18:12

Orbani toetajad kogunesid Ungaris valimiseelsele meeleavaldusele

17:43

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

17:06

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

12:30

Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja Uuendatud

09:09

Moskvat räsivad juba teist nädalat võimude põhjustatud sidekatkestused

14.03

Slovakkia loobus Venemaa sanktsioonide uuendamise blokeerimisest

14.03

Lääne Elu: päikesepargid on muutunud varaste sihtmärgiks

14.03

WSJ: Iraan tabas Saudi Araabia õhuväebaasis viit USA tankurlennukit

14.03

USA pommitas jõuliselt sõjalisi sihtmärke Iraani Khargi saarel Uuendatud

07:59

Kuubalased ründasid elektrikatkestuste tõttu kommunistliku partei kontorit

14.03

Kolm saadikut nõuavad, et mobiilsete kiiruskaamerate ees oleksid hoiatusmärgid

14:38

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

14.03

Stig Rästa: Eurovisiooni võitmiseks on sel aastal päris head võimalused

19:08

Ärm sprintis Horvaatias viiendaks, Mihkels kukkus viimasel etapil

18:19

Messi ja Yamali vastasseis jääb ära

17:43

Ermits: Eestit on hoitud kui väikevenda ja Eesti rahvas hoiab teisi vastu

17:06

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

14:29

Arvustus. Jack Vance'i fantastilised lood

13:38

Elektriteater tähistab eriprogrammiga kultusrežissööri John Watersi 80. sünnipäeva

12:49

Fotomuuseumi uus tegelusnäitus avab hetke, mil mustvalgest sai värviline

12:25

LUULETUS | Artur Alliksaare "Olematus võiks ju ka olematu olla"

13:00

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Raivo Trassi 80. sünniaastapäevale

11:11

Volmer: vahetan kostüümi ja haige põlvega vanast peerust saab rokistaar Hardi

10:37

Max Õispuu: Kermo Murel on Saku ossi karakter

14.03

Stig Rästa: Eurovisiooni võitmiseks on sel aastal päris head võimalused

14.03

Kagu-Eesti ettevõtted on alustanud hooajatöötajate otsimist

14.03

Päevakaja (14.03.2026 18:00:00)

14.03

Öösel tuleb vihma, homme õhtul lörtsi

13.03

Päevakaja (13.03.2026 18:00:00)

13.03

Narva kütmiseks ehitatakse pikk torujuhe

13.03

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast

13.03

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

13.03

Keskerakond asub üleeuroopalist erakonda valima

13.03

Kaju: Venemaal ei jätku õhutõrjet kõigi strateegiliste objektide kaitsmiseks

13.03

Raadiouudised (13.03.2026 15:00:00)

