EL-is kaob veebiplatvormidele nõue tuvastada laste seksuaalset väärkohtlemist

Euroopa Liidu riigid ja Euroopa Parlament ei suutnud lõppeval nädalal kokku leppida ajutise meetme pikendamises, mis reguleerib seda, kuidas sotsiaalmeedia platvormid peavad tegelema laste seksuaalset väärkohtlemist puudutava sisu otsimise ja kõrvaldamisega, jättes sellesse teemasse õigusliku vaakumi.

Praegune süsteem, mille alusel ettevõtted vabatahtlikult tuvastavad ja eemaldavad oma platvormidelt laste seksuaalset väärkohtlemist puudutava materjali, mis vabastab nad rangete privaatsusreeglite kinnipidamisest veebis, on kehtinud alates 2021. aastast ja aegub pärast 3. aprilli.

"Kahjuks nõudis Euroopa Parlament ajutise meetme ulatuse muutmist viisil, mis enamiku liikmesriikide arvates oleks muutnud selle meetme ebaefektiivseks," ütles EL-i praeguse eesistujariigi Küprose esindaja, kes nõukogu poolt parlamendiga läbirääkimisi pidas.

Euroopa Parlament hääletas laste seksuaalse väärkohtlemise materjali (CSAM) tuvastamise piiramise poolt proportsionaalsete ja sihipäraste juhtumitega.

Seadusandjad nõudsid eelmisel nädalal muu hulgas, et ajutisi reegleid ei kohaldataks mõlemast otsast krüpteeritud (end-to-end encrypted) suhtlusele nimetades seda privaatsete sõnumite sihituks massiliseks skaneerimiseks, mis oleks võimaldanud ametivõimudel filtreerida isikute sõnumeid, keda ei kahtlustata üheski õigusrikkumises.

Euroopa Liit otsustas ajutise meetme kasuks pärast seda, kui ei suudetud selles küsimuses seadusandluse osas kokku leppida. Teemas on vastamisi veebiturvalisuse meetmete pooldajad ja privaatsusaktivistid, keda paneb muretsema inimeste ülemäärane jälgimise veebis.

Euroopa Komisjoni eelnõu, mida tuntakse nime all CSAM, on toppama jäänud alates 2022. aastast, kuna mõlemad pooled kritiseerivad selle peamisi elemente.

Suured tehnoloogiaettevõtted nagu Meta, Google ja Microsoft on lobitööd teinud nõuete vastu, mis sunniksid sõnumiteenuseid, rakendustepoode ja internetiühenduse pakkujaid teatama ning eemaldama nii teadaolevaid kui ka uusi lapsporno pilte ja videoid, samuti juhtumeid, kus pedofiilid püüavad lastega vestlustes usalduslikku suhet luua eesmärgiga teda seksuaalselt ära kasutada.

Pärast praeguse reegli kehtivuse lõppu peavad skaneerimistehnoloogiad piirduma nüüd materjaliga, mis on juba CSAM-ina tuvastatud või mille on märgistanud kasutajad, usaldusväärsed märgistajad või asjaomased organisatsioonid.

Ilma edasise kokkuleppeta peavad USA tehnoloogiahiiglased, nagu Meta, Google ja Microsoft, lõpetama Euroopa kodanike privaatsete vestluste ja fotode valimatu skaneerimise alates 4. aprillist.

CSAM-i tuvastamine peab olema nii "proportsionaalne kui ka sihipärane" ning otsast lõpuni krüptitud teenused, nagu WhatsApp, Signal ja Telegram, jääksid reguleerimisalast välja.