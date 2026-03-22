Sloveenia parlamendivalimistel ennustatakse võitu parempopulistile

Janez Janša.
Janez Janša. Autor/allikas: REUTERS/SCANPIX
Sloveenia parlamendivalimistel ennustatakse võitu korruptsioonis süüdi mõistetud endisele peaministrile, parempopulistist veteranpoliitikule Janez Janšale, kes on lubanud võimule saades ajada Ungari peaministri Viktor Orbani stiilis poliitikat, teha täispöörde Sloveenia Iisraelipoliitikas ja viia saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma.

Samas on Janša lubanud jätkata Ukraina kindlat toetamist. Valijate sõnul on otsuse tegemine raske, kuna ükski poliitiline jõud ei tundu piisavalt usaldusväärne.

"Valimiskampaania keel oli otseselt halvustav, ei mingit viisakust, samad valed kordusid nii ühel kui teisel poolel. Nii et mulle tundub, et ükski jõud ei taha meile,
valijaile, rääkida, mida meil tegelikult oodata on. Iga päev aeti ise juttu. Seega polnud siin täna üldse lihtne otsustada," ütles valija Ljubljanas Ifigenija Simonovic.

"Mul on etteheiteid kõigile parteidele. Nad peaksid üldise hüve nimel ühinema. Minu arust tahab kogu rahvas samu asju. Me tahame rahu. Me tahame head tulevikku oma lastele. Neis asjus, mida me kõik ühiselt tahame, peaksid nad kokku leppima ja mitte keskenduma sellele, kes neist kõige kõvem on," lisas teine valija Anja.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Sloveenia parlamendivalimistel ennustatakse võitu parempopulistile

20:42

Taas Võru Barruse alistanud Pärnu VK jõudis finaalist võidu kaugusele

20:16

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse

20:13

VAATA OTSE | Toruni MM lõppeb põnevate jooksufinaalide ja kaugushüppega Uuendatud

20:04

Terras: peame tegema kõik, et Ukraina edasi sõdiks

20:01

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

19:34

Vikersundi lennumäe võistlus jäeti kõva tuule tõttu ära

19:21

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:10

Märgilise kohtuvaidluse keskmes on tehisaru kasutamine riigikaitses

Loetumad uudised

09:35

Trump ähvardas Iraani elektrijaamu rünnata ja hävitada Uuendatud

14:16

Venemaa ründas öösel Kiievi oblastit Uuendatud

21.03

Tartus leiti prussakaliik, keda varem pole Baltimaades kohatud

20:13

VAATA OTSE | Toruni MM lõppeb põnevate jooksufinaalide ja kaugushüppega Uuendatud

10:59

Riina Raudne: ülekaalu vältimine on täna väga suur pingutus või lausa ime

21.03

Sõja 1487. päev. Ukraina ründas Vene radarlennukit Uuendatud

12:26

Tallinna koalitsioon täidab äriühingute nõukogusid oma parteide liikmetega

09:00

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

21.03

Riigikogu 31 liiget avaldas toetust USA ja Iisraeli sõjategevusele Iraanis

10:03

Suri Trumpi Venemaa-uurimist juhtinud FBI endine peadirektor Mueller

ilmateade

loe: sport

21:13

Kalev/Cramo viis ühisliiga veerandfinaali otsustavasse mängu

20:42

Taas Võru Barruse alistanud Pärnu VK jõudis finaalist võidu kaugusele

20:16

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse

20:13

VAATA OTSE | Toruni MM lõppeb põnevate jooksufinaalide ja kaugushüppega Uuendatud

loe: kultuur

15:16

Tantsulavastus "Mis sul viga on?" otsib noorte ärevuse põhjuseid

13:19

Neli inimest soovib asuda Eesti Kunstimuuseumi juhtima

13:05

Teatrikriitik: parimad rollid ja lavastused jäid tänavu nomineerimata

12:11

Arvustus. Tõelisuse otsingul

loe: eeter

13:29

Ingrid Sembach-Hõbemägi: eestlased on aiandususku rahvas

11:40

Alo Mattiiseni tütar: vahel mõtlen küll sellele, et olen viimane Mattiisen

10:59

Riina Raudne: ülekaalu vältimine on täna väga suur pingutus või lausa ime

10:30

Ivo Linna: karmidel aegadel tahab inimene kindlustunnet

Raadiouudised

18:45

Toiduabi vajadus püsib Eestis suur

18:25

Päevakaja (22.03.2026 18:00:00)

21.03

Tartlased muretsevad, et võrreldes linnaosade laienemisega ei arene kohalik taristu piisavalt kiiresti

21.03

Sajad kooliõpilased üle Eesti teevad sel kevadel ise koolisööklas süüa

21.03

Kohtla-Järvel on nii koalitsioon kui ka opositsioon teise poole tööga rahulolematu

21.03

Päevakaja (21.03.2026 18:00:00)

20.03

Päevakaja (20.03.2026 18:00:00)

20.03

Läti valitsus otsib võimalusi kütuse hinnatõusu leevendamiseks

20.03

Aprilli lõpus asub ametisse ERJK uus koosseis

20.03

Kiviselg: Venemaa alustas Ukrainas kevadist pealetungi

