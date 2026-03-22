Sloveenia parlamendivalimistel ennustatakse võitu parempopulistile

Sloveenia parlamendivalimistel ennustatakse võitu korruptsioonis süüdi mõistetud endisele peaministrile, parempopulistist veteranpoliitikule Janez Janšale, kes on lubanud võimule saades ajada Ungari peaministri Viktor Orbani stiilis poliitikat, teha täispöörde Sloveenia Iisraelipoliitikas ja viia saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma.

Samas on Janša lubanud jätkata Ukraina kindlat toetamist. Valijate sõnul on otsuse tegemine raske, kuna ükski poliitiline jõud ei tundu piisavalt usaldusväärne.

"Valimiskampaania keel oli otseselt halvustav, ei mingit viisakust, samad valed kordusid nii ühel kui teisel poolel. Nii et mulle tundub, et ükski jõud ei taha meile,

valijaile, rääkida, mida meil tegelikult oodata on. Iga päev aeti ise juttu. Seega polnud siin täna üldse lihtne otsustada," ütles valija Ljubljanas Ifigenija Simonovic.

"Mul on etteheiteid kõigile parteidele. Nad peaksid üldise hüve nimel ühinema. Minu arust tahab kogu rahvas samu asju. Me tahame rahu. Me tahame head tulevikku oma lastele. Neis asjus, mida me kõik ühiselt tahame, peaksid nad kokku leppima ja mitte keskenduma sellele, kes neist kõige kõvem on," lisas teine valija Anja.