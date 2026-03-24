Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja kolm abilinnapead

Tallinna linnavalitsuse istungi järgsel pressikonverentsil osalevad täna linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Tiit Terik, Monika Haukanõmm ja Kristjan Järvan. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Pressikonverentsil käsitletavad teemad: Maakri, Lennuki ja Kuke tänava vahelise kvartali detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegiline hindamine; noorte kultuuripilet ning muusikalinna noortepilet Tallinn Music Weekil; uute elektriautode laadimisparklate rajamine; kevadised koristustööd Tallinnas.