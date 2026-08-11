Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Haukanõmm, Järvan

Pressikonverentsil käsitletavad teemad on: linnajuhtimise läbipaistvus, Tallinna üldplaneering, Tallinna ja Riia koostöö, pooleliolevad teetööd pealinnas, konkurss "Tallinna Ettevõtlusauhinnad 2026", 20. augusti üritused, Varraku ujula hange.

Kell 12 algaval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Monika Haukanõmm ja Kristjan Järvan. Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist.

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