Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Haukanõmm, Järvan
Kell 12 algaval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Monika Haukanõmm ja Kristjan Järvan. Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist.
Pressikonverentsil käsitletavad teemad on: linnajuhtimise läbipaistvus, Tallinna üldplaneering, Tallinna ja Riia koostöö, pooleliolevad teetööd pealinnas, konkurss "Tallinna Ettevõtlusauhinnad 2026", 20. augusti üritused, Varraku ujula hange.
Toimetaja: Urmet Kook