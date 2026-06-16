Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja kolm abilinnapead
Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Andrei Kante, Riina Solman ja Monika Haukanõmm ning Mustamäe linnaosavanem Marja-Liisa Veiser. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otspildis ERR-i portaalis.
Käsitletavad teemad: lisaeelarvest toetust saavad sotsiaal- ja tervishoiuobjektid; haridustöötajate töötasu alammäärad; Tallinna merepäevad; Kadrioru staadioni juubeliaasta; Euroopa Discgolfi Festival 2026; Mustamäe ja Haabersti rahvatriatlon.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi