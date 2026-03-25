RMK teenis ligi 80 miljonit eurot kasumit

Riigikassasse kandis RMK dividendina ja dividendilt tasutud tulumaksuna kokku 60,1 miljonit eurot ning maamaksuna 4,6 miljonit eurot.

Looduskaitsealuste maade riigile omandamiseks tasus RMK 10,2 miljonit eurot, looduskaitsetöödeks kasutas 5,8 miljonit eurot ning puhketaristu peale 11,3 miljonit eurot.

2025. aastal müüs RMK kokku 3,38 miljonit kuupmeetrit puitu. Keskmine müügihind tõusis 74,5 eurole kuupmeetri kohta. 2024. aastal oli hind 70,7 eurot. Suurusjärgus 70 protsenti mahust müüdi kestvuslepingutega ja 30 protsenti enampakkumistel, teatas RMK majandusaasta aruandes.

RMK tegi mullu uuendusraieid 8500 hektaril ning harvendusraieid 10 800 hektaril. Uut metsapõlve rajati riigimetsas kokku 10 400 hektaril ja selleks istutati 20,5 miljonit taime.

RMK puhke- ja kaitsealadele tegid eestlased mullu 2,9 miljonit külastust.

RMK hallata on 1 070 487 hektarit metsamaad. Metsadest 44,3 protsenti on kaitse all – range kaitse all 34,6 protsenti ja piiranguvööndis 9,7 protsenti. Neis metsades RMK uuendusraieid ei tee. Majandatavat metsa ehk tulundusmetsa on 55,7 protsenti.

Vastavalt RMK uuele strateegiale jääb RMK üheks peamiseks eesmärgiks metsa majandamine ja riigile tulu toomine.