Soome kõrgeim kohus mõistis Räsäneni vihakõnes süüdi

Soome ülemkohus mõistis neljapäeval parlamendisaadiku Päivi Räsäneni vihakõnes süüdi ning karistas teda rahatrahviga. Kohus leidis, et Räsänen solvas internetis avaldatud artiklis homoseksuaale kui gruppi nende seksuaalse sättumuse alusel.

Süüdistused puudutasid kahte Räsäneni kirjutist homoseksuaalsuse kohta. Süüdimõistev otsus langetati neist ühe kohta.

Süüdistus puudutas artiklit, mis kandis pealkirja "Meheks ja naiseks Tema nad lõi". Samas juhtumis oli süüdistatav ka piiskop Juhana Pohjola, kes oli seotud artikli avaldamisega. Ka Pohjola mõisteti süüdi ning teda karistati rahatrahviga.

Räsänen peab maksma 1800 eurot ja Pohjola 1100 eurot. Ülemkohus teatas, et Räsänen ja Pohjola peavad ebaseaduslikuks peetavad osad internetist eemaldama.

Süüdistuse kohaselt solvas Räsäneni artikkel homoseksuaale kui gruppi nende seksuaalse sättumuse alusel. Räsänen väitis oma artiklis, et homoseksuaalsus on psühhoseksuaalse arengu häire.

Ka ülemkohus leidis, et Räsänen solvas internetis avaldatud artiklis homoseksuaale kui gruppi nende seksuaalse sättumuse alusel. Ülemkohtu teatel vastasid Räsäneni ja Pohjola teod vihaõhutamise kriteeriumidele.

Ülemkohus ei pidanud aga kõiki süüdistuses viidatud artikli lõike solvavaks. Ülemkohus mõistis Räsäneni õigeks teises süüdistuses, mis puudutas sõnumit, mille ta postitas oma sotsiaalmeedia kontodele.

Süüdistus oli seotud tema arvamuse avaldamisega sotsiaalmeedias. Tegemist oli 2019. aastast pärit postitusega, kus ta uuris kiriku juhtkonnalt põhjuseid, miks viimasest sai saatanliku Pride`i ürituse ametlik partner. Oma arvamuse toetamiseks lisas Räsänen toona oma sõnumile pildi piiblitekstidest.

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et ülemkohtu otsust võib pidada üllatavaks, kuna alama astme kohtud olid varem mõistnud Räsäneni kõigis süüdistustes õigeks.

Räsänen oli aastatel 2004–2015 Soome Kristlike Demokraatide partei esimees. Ta oli 24. juunist 2014 kuni 29. maini 2015 Alexander Stubbi valitsuse siseminister ning enne seda oli ta alates 22. juunist 2011 siseminister Jyrki Kataineni valitsuses.