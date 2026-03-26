Läti parlamendivalimistel loetakse tänavu hääli käsitsi

"On otsustatud, et 2026. aastal seimi valimistel loetakse kehtivad hääletussedelid üle käsitsi," seisis parlamendi avalduses.

Eelnõu eest vastutava komisjoni esimees Olegs Burovs märkis varem, et häältelugemise protsessi usaldusväärsuse tagamine on hädavajalik. Kahtlused tekkisid pärast eelmise aasta kohalikke valimisi, kus esmakordselt katsetatud häältelugemismasinad ei töötanud korralikult.

Probleemide tõttu lahkus ametist toonane keskvalimiskomisjoni esimees. Samuti on algatatud kohtumenetlus ametniku suhtes, kes vastutas nõuetele mittevastavate häältelugemismasinate hanke ja ettevalmistamise eest.

Burovs rõhutas, et riigivalitsemise ja omavalitsuse komisjon jälgib sündmuste käiku, on valimiste korraldamisel kontaktis keskvalimiskomisjoniga ning valmis tegutsema, et hajutada kõik kahtlused ja tagada valimiste turvalisus ning usaldusväärsus.

Ettepanek lugeda hääli käsitsi tuleneb võimalikest rikkumistest IT-hangetes. Euroopa Prokuratuur ja riigipolitsei uurivad võimalikku 1,5 miljoni euro suurust pettust ning korruptsioonitõrjebüroo KNAB on algatanud kriminaalmenetluse seoses asutusesisese teabe avaldamisega.

Häälte käsitsi lugemine võib veidi suurendada tänavu oktoobris toimuvate valimiste kulusid, märkis keskvalimiskomisjoni uus esimees Māris Zviedris.

Valimispäev on Lätis 3. oktoober.