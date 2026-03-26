Läti kärpis ajutiselt diisliaktsiisi

Riia kesklinn. Autor/allikas: ERR
Läti kärpis ajutiselt diisliaktsiisi ning Saksamaa lubab hindu muuta kord päevas. Riigid püüavad leevendada Hormuzi väina sulgemise põhjustatud kütuste hinnatõusu.

Läti seim kiitis neljapäeval heaks diislikütuse aktsiisi ajutise langetamise kolmeks kuuks.

Läti rahandusministeeriumi arvutuste järgi peaks see samm langetama diislikütuse hinda 8,6 sendi võrra.

Otsuse poolt hääletas 84 parlamendisaadikut, erapooletuid ja vastuhääletanuid polnud.

Saksamaa parlamendi alamkoda otsustas aga, et kütuste hindu võib tõsta ainult üks kord päevas, samuti täpsustati konkurentsireegleid.

Saksamaa kaalub ka maksuleevendusi, kuid majandusminister rõhutas, et enne tuleb kaaluda, kas eelarve seda võimaldab.

"Saksamaa valitsus ja parlament on tegutsenud kiiresti ja otsustavalt. Me keelame tanklatel tõsta hindu rohkem kui kord päevas. Me tugevdame konkurentsiametit
ning pöörame ümber tõendamiskohustuse. Kütusefirmad peavad nüüd näitama,
miks nad hindu tõstavad ja millest hinnad koosnevad," ütles Saksamaa majandusminister Katherina Reiche.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

uisupidu

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo