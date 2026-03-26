Läti kärpis ajutiselt diisliaktsiisi

Läti seim kiitis neljapäeval heaks diislikütuse aktsiisi ajutise langetamise kolmeks kuuks.

Läti rahandusministeeriumi arvutuste järgi peaks see samm langetama diislikütuse hinda 8,6 sendi võrra.

Otsuse poolt hääletas 84 parlamendisaadikut, erapooletuid ja vastuhääletanuid polnud.

Saksamaa parlamendi alamkoda otsustas aga, et kütuste hindu võib tõsta ainult üks kord päevas, samuti täpsustati konkurentsireegleid.

Saksamaa kaalub ka maksuleevendusi, kuid majandusminister rõhutas, et enne tuleb kaaluda, kas eelarve seda võimaldab.

"Saksamaa valitsus ja parlament on tegutsenud kiiresti ja otsustavalt. Me keelame tanklatel tõsta hindu rohkem kui kord päevas. Me tugevdame konkurentsiametit

ning pöörame ümber tõendamiskohustuse. Kütusefirmad peavad nüüd näitama,

miks nad hindu tõstavad ja millest hinnad koosnevad," ütles Saksamaa majandusminister Katherina Reiche.