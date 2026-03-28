X!

USA saatkond Soomes peab Räsäneni kohtuotsust murettekitavaks

Välismaa
Soome parlamendisaadik Päivi Räsänen Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Välismaa

USA saatkond Soomes võttis reedel sõna parlamendisaadiku Päivi Räsäneni süüdimõistva kohtuotsuse teemal, nimetades seda murettekitava pretsedendi loomiseks usuvabaduse ja sõnavabaduse seisukohalt.

"Murettekitav lahend usuvabaduse ja sõnavabaduse seisukohalt: Soome riigikohus lükkas tagasi süüdistuse seoses rahvasaadik Päivi Räsäneni 2019. aasta piiblisalmi sisaldanud sotsiaalmeediapostitusega, kuid mõistis ta süüdi eraldiseisvate kristlikus pamfletis olnud tekstikatkete eest ja määras rahalise karistuse," kirjutatas USA saatkond X-i postituses.

"Sõltumata sellest, mida arvatakse nende aluseks olevatest vaadetest, loob vägivallatu usulise eneseväljenduse eest kriminaalvastutusele võtmine murettekitava pretsedendi usuvabaduse ja sõnavabaduse seisukohalt," seisis teates.

Postituse juures oli ka foto Räsänenist ja Ameerika Ühendriikide suursaadikust Howard Brodiest. Räsänen teatas hiljem võrgustikus X, et vestles suursaatkonnas Brodiega.

"USA suursaadik Soomes Howard W. Brodie kutsus mind suursaatkonda, et vestelda minu kohtujuhtumist ja sõnavabadusest. Aitäh südamliku kohtumise eest!" kirjutas Räsänen.

Räsäneni vastu esitatud süüdistused puudutasid kahte parlamendisaadiku kirjutist homoseksuaalsuse kohta. Süüdimõistev otsus langetati neist ühe kohta.

Süüdistus puudutas artiklit, mis kandis pealkirja "Meheks ja naiseks Tema nad lõi". Samas juhtumis oli süüdistatav ka piiskop Juhana Pohjola, kes oli seotud artikli avaldamisega. Ka Pohjola mõisteti süüdi ning teda karistati rahatrahviga. 

Räsänen peab maksma 1800 eurot ja Pohjola 1100 eurot. Ülemkohus teatas, et Räsänen ja Pohjola peavad ebaseaduslikuks peetavad osad internetist eemaldama. 

Süüdistuse kohaselt solvas Räsäneni artikkel homoseksuaale kui gruppi nende seksuaalse sättumuse alusel. Räsänen väitis oma artiklis, et homoseksuaalsus on psühhoseksuaalse arengu häire. 

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Helsingin Sanomat

uisupidu

uued saated

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

tähistame koos

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo