USA saatkond Soomes peab Räsäneni kohtuotsust murettekitavaks

USA saatkond Soomes võttis reedel sõna parlamendisaadiku Päivi Räsäneni süüdimõistva kohtuotsuse teemal, nimetades seda murettekitava pretsedendi loomiseks usuvabaduse ja sõnavabaduse seisukohalt.

"Murettekitav lahend usuvabaduse ja sõnavabaduse seisukohalt: Soome riigikohus lükkas tagasi süüdistuse seoses rahvasaadik Päivi Räsäneni 2019. aasta piiblisalmi sisaldanud sotsiaalmeediapostitusega, kuid mõistis ta süüdi eraldiseisvate kristlikus pamfletis olnud tekstikatkete eest ja määras rahalise karistuse," kirjutatas USA saatkond X-i postituses.

"Sõltumata sellest, mida arvatakse nende aluseks olevatest vaadetest, loob vägivallatu usulise eneseväljenduse eest kriminaalvastutusele võtmine murettekitava pretsedendi usuvabaduse ja sõnavabaduse seisukohalt," seisis teates.

Postituse juures oli ka foto Räsänenist ja Ameerika Ühendriikide suursaadikust Howard Brodiest. Räsänen teatas hiljem võrgustikus X, et vestles suursaatkonnas Brodiega.

"USA suursaadik Soomes Howard W. Brodie kutsus mind suursaatkonda, et vestelda minu kohtujuhtumist ja sõnavabadusest. Aitäh südamliku kohtumise eest!" kirjutas Räsänen.

Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Howard W. Brodie kutsui minut keskustelemaan oikeustapauksestani ja sananvapaudesta Yhdysvaltain suurlähetystölle. Kiitos lämminhenkisestä tapaamisesta! pic.twitter.com/JE46igi1er — Päivi Räsänen (@PaiviRasanen) March 27, 2026

Räsäneni vastu esitatud süüdistused puudutasid kahte parlamendisaadiku kirjutist homoseksuaalsuse kohta. Süüdimõistev otsus langetati neist ühe kohta.

Süüdistus puudutas artiklit, mis kandis pealkirja "Meheks ja naiseks Tema nad lõi". Samas juhtumis oli süüdistatav ka piiskop Juhana Pohjola, kes oli seotud artikli avaldamisega. Ka Pohjola mõisteti süüdi ning teda karistati rahatrahviga.

Räsänen peab maksma 1800 eurot ja Pohjola 1100 eurot. Ülemkohus teatas, et Räsänen ja Pohjola peavad ebaseaduslikuks peetavad osad internetist eemaldama.

Süüdistuse kohaselt solvas Räsäneni artikkel homoseksuaale kui gruppi nende seksuaalse sättumuse alusel. Räsänen väitis oma artiklis, et homoseksuaalsus on psühhoseksuaalse arengu häire.