USA-s osalesid miljonid inimesed Trumpi-vastastel protestidel

Trumpi vastased meeleavaldajad New Yorgis. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.COM
Ühendriikides osales laupäeval vabariiklasest presidendi Donald Trumpi vastastel meeleavaldustel pealkirjaga No Kings hinnanguliselt kaheksa miljonit inimest, kes väljendasid oma rahulolematust tema juhtimise üle, teatasid korraldajad.

"Täna kogunes enam kui 3300 üritusel kõigis 50 osariigis vähemalt kaheksa miljonit inimest," teatas No Kings pressiteates.

USA ametivõimud laupäevastel meeleavaldustel osalejate kohta ametlikku arvu ei esitanud.

Korraldajate sõnul oli osalejaid umbes miljoni võrra ja üritusi 600 võrra rohkem võrreldes viimaste, oktoobris peetud No Kingsi meeleavaldustega.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

