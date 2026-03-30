Eesti riik kaasas 342 miljonit eurot

Emissioon toimus lõppevate lühiajaliste võlakirjade refinantseerimiseks, teatas rahandusministeerium.

Emiteeritud võlakirjade keskmine tootlus tähtajani oli kuuekuuliste puhul 2,439 protsenti ja 12-kuuliste puhul 2,696 protsenti.

Võlakirjaemissioon toimus lühiajaliste võlakirjade programmi raames, mille rahandusminister kinnitas 2020. aastal. Programm annab võimaluse korduvalt emiteerida kuni 12-kuulise tähtajaga võlakirju, mille intressimäär sõltub emiteerimishetke turutingimustest.

SEB hindas oksjoni väga edukaks, sest kui varem on laenu saadud vastavalt kuue ja 12 kuu euribori tasemete lähedalt, siis seekord emiteeriti võlakirjad oluliselt madalamalt tasemelt kui on euroalas raha hind tervikuna.

Kui viimase viie oksjoni käigus on kaasatud 250 miljonit eurot, siis seekord otsustas riik investoritele pakkuda 92 miljoni euro võrra rohkem võlakirju. SEB teatel ei tulnud see üllatusena, sest kaitsekulude kasvu tõttu on riigieelarve puudujääk oluliselt kasvanud.

Lühiajalised võlakirjad on suunatud ainult kutselistele investoritele.