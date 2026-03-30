Hispaania sulges õhuruumi Iraani sõjas osalevatele USA lennukitele

Hispaania kaitseminister Margarita Robles ütles esmaspäeval, et tema riik sulges õhuruumi USA lennukitele, mis osalevad Iraani vastu suunatud rünnakutes.

"Me ei luba kasutada sõjaväebaase ega õhuruumi Iraani sõjaga seotud tegevusteks," ütles Robles.

Hispaania vasakpoolne valitsus ei täida NATO kaitsekulude kokkulepet ning ei lubanud kohe sõja alguses USA sõjalennukitel kasutada oma baase Iraani ründamiseks. Trump ähvardas seetõttu katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga.

Trump on ka varem öelnud, et NATO peaks kaaluma Hispaania väljaarvamist oma liikmete hulgast.