Otse kell 10.30: Eesti Pank tutvustab värsket majandusprognoosi
Eesti Panga president Madis Müller ja prognoosimeeskonna juht Rasmus Kattai tutvustavad teisipäeval Eesti Panga värsket majandusprognoosi. Kell 10.30 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverentsil räägivad Müller ja Kattai, milline on Eesti majanduse üldine seis; kuidas mõjutab sõda Lähis-Idas Eesti majandust; milliseks kujunevad hinnatõus, palgakasv ja tööpuudus; milline on Eesti ettevõtete käekäik ja ekspordi väljavaade; millisel kursil on Eesti riigi rahandus.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi