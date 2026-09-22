Otse kell 11: Eesti Pank tutvustab majandusprognoosi
Teisipäeval kell 11 tutvustavad Eesti Panga president Ülo Kaasik ja asepresident Martti Randveer keskpanga värsket majandusprognoosi. Esitlust saab vaadata ERR-i portaalist.
Esitlusel räägitakse sellest, milliseks kujunevad majanduskasv, palgatõus ja tööpuudus; kuidas väliskeskkond mõjutab eksporti ja hinnatõusu; miks on kütus nii palju kallimaks läinud; miks ei tasu eelarvetasakaalu parandamist tulevikku lükata; rahapoliitilistest otsustest ja millisel kursil on Eesti riigi rahandus.
Toimetaja: Urmet Kook