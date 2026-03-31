Raik: uudis "Narva rahvavabariigist" tõi välisajakirjanike uputuse

"Välisajakirjanike surve ei vähene ja kohati muutub väga ebameeldivaks. Rääkimata ajakulust. Kõik tahavad teada "Narva Rahvavabariigist", millest ei mina ega keegi teine Narvas ei tea midagi. Droone ka ei juhita Narva linnast. Neile uudistele ei tohi ise kaalu anda. EI paanikale," kirjutas Raik teisipäeval Facebookis.

Sarnase postituse tegi Raik ka eelmise nädala esmaspäeval. "Koos kuldnokkadega läheneb Narvale ka uus välisajakirjanike parv. Soome, Poola, Läti on juba kohal. "Is Narva next?" (kas Narva on järgmine - tõlge) toidab Lääne ajakirjanikke tosinkond aastat. Nüüd on ei tea kes ja ei tea kust lauale visanud olematu "Narva Rahvavabariigi" nagu halvaks läinud heeringa," kirjutas Raik siis.

"Võib-olla Tallinnas on seda janti põnev lugeda, pealegi kinnistub nii Ida-Viru kahtlane kuvand, meil Narvas tekitab see pigem arusaamatust, trotsi ja tülgastust. On õlakehitust ja hämmeldust. On ka murelikkust, et kes, pagan, selle jama välja mõtles ning miks ometi on vaja seda meedias levitada ja võimendada. Sest tegelikult muretsevad narvalased endiselt hoopis igapäevase hakkamasaamise, tõusvate hindade, ootustele vastava töö puudumise ja oma kommunaalarvete pärast," lisas ta.

ERR-ile selgitas Raik laiemalt, kuidas see teema tema tööd linnapeana on mõjutanud.

"Ausalt öeldes oli see selline endale jalga tulistamise klassikaline näide. Väike asi puhuti ootamatult kole suureks," ütles Raik.

"Sellel ideel ei ole Narvas mitte mingisugust kasvulava. Aga veelkord sai kindlaks tehtud, et uudis Delfi ja Postimehes ja järgmisel hommikul esimesed välismaised ajakirjanikud telefoni teel kohal ja nüüd on läinud tõesti ikkagi väga põnevaks. Tuleb uksest ja aknast erinevaid välisajakirjanike," lausus Raik.

"Eks seda ettevaatamatust ikkagi oli, alates Propastopist jne. Kuskil oleks pidanud ikkagi stoppi vajutama. Sellised uudised, lisaks kõigele, lükkavad Narvat ja Tallinnat üksteisest kaugemale. Tegelikult ju mindi püüdma jällegi klikke. Et vaadake neid hulle seal Narvas, et tahavad oma vabariiki teha ja ega neid ikka hästi usaldada ei saa. See selline tüüpiline suhtumine Narvasse, mis teeb üheaegselt nii tigedaks kui ka kurvaks. Aga ma arvan, et kõik need kirjutajad ka ei mõelnud selle rahvusvahelise fooni peale, mis ei ole enam ainult Narva, vaid on kogu Eesti probleemiks. Et meid kirjeldatakse kui mingit kahtlast kohta, kus osa maast tahab eralduda," rääkis Raik.

Kui enne otsiti rohelisi mehikesi, siis nüüd otsitakse. uut trikoloori. See ei tule kellelegi kasuks," lisas Raik veel.

Raiki sõnul on osasid Narvat külastanud välisajakirjanikke vallanud kurioosumina isegi kohati pettumus, et otsitud teemat päevakorral ei olegi.

Linnapea sõnul olid ainuüksi teisipäeval Narvas Saksa ja Leedu ajakirjanikud ning ühendust võttis ka Poola ajakirjanik. "Igapäev on mitu ajakirjanikku," sõnas Raik.

Ta ütles, et reeglina vastab intervjuutaotlustele eitavalt, sest ei taha teemat võimendada. "Piinlik on vastata, et ma ei anna teile intervjuud. Muidugi tuleb inimestele selgitada, miks eitavalt vastad ja kõik need intervjuud võtavad teatava aja ja jõu," lausus Raik.

Raik sooviks, et nii avalikkus kui ka ajakirjanikud nii Eestist kui ka välismaalt näeks, et Narva on linn, kus on ka väga palju toredaid asju, kus elu areneb ja inimesed elavad oma igapäevast elu.