Narva ootab riigilt abi Kudruküla oja puhastamiseks

Narvakad on madalasse Kudruküla piirkonda poole sajandi jooksul ehitatud tuhandeid suvilaid, kuid sellist uputust kui mullu ei mäleta keegi.

Peasüüdlaseks peetakse ummistunud kuivenduskraave, mida pole aastakümneid hooldatud. Varem ühtse süsteemina töötanud kraavide võrgustik on jagunenud eri omanike vahel ja et aru saada, kes mida tegema peab, on ülimalt keeruline.

Narva linnavalitsus üksi toime ei tule ja palub riigiametitelt abi.

"Linn oma kraave on puhastanud ja puhastab veel, mõnevõrra on riik oma kraave puhastanud. Pöördusime nüüd siis jällegi kõigi riigiasutuste poole, kelle poole ka eelmisel aastal, et vaadake, võib-olla on teil kuskil tagataskus raha, tahaksite teha väikese hanke ja oma kraave edasi puhastada," rääkis Narva linnapea Katri Raik.

Selleks, et aru saada, kuidas vesi liikuma panna, tellis linnavalitsus auditi. Kuid ilma selletagi on selge, et probleemseimaks kohaks on Kudruküla oja, mille suudmekoht on kinni kasvamas ja pilgeni muda täis. Mõnes kohas on ka koprad ojja puid langetanud.

Oja puhastamine maksab vähemalt kolm miljonit eurot ja seda raha linnal esialgu pole.

"Kui meil nüüd on audit ja selgus, siis meil on võimalik ka raha taotleda," sõnas Raik. "Eelmisel aastal me vaatasime erinevaid võimalusi, me ei sobinud oma kraavikestega kuhugi. Ma arvan, et koos Narva-Jõesuu linnavalitsusega me otsiksime rahastusvõimalusi, et ikkagi see Kudruküla oja lähematel aastatel vabaks teha."

Narva linnavalitsus arvab, et Kudruküla kuivenduskraavides saab vee korralikult liikuma alles kolme kuni viie aasta pärast. Seni tuleb vaid loota, et mullusuvine vihmasadu ei kordu.